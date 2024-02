"Ha estado hablando mier** de mí", Yiddá Eslava explota contra vieja amistad y le dice de todo

Yiddá Eslava dejó a más de uno sorprendido por las fuertes declaraciones que ha brindado en sus redes sociales luego de afirmar que una de sus amistades más cercanas la habría traicionado, pues se enteró que venía calumniándola a sus espaldas.

La actriz tuvo fuertes palabras para esta persona y reveló las acciones que tomará con esta amistad que se ha burlado de su confianza.

Le pone la cruz

Yiddá Eslava hizo una confesión en sus historias de Instagram donde señala a una de sus amistades como la peor luego de haber traicionado su confianza, la actriz usó fuertes palabras para referirse a ella o él, pues al parecer habían compartido momentos juntos.

"Estoy teniendo sentimientos encontrados porque me acabo de enterar que una persona la cual yo quise muchísimo ha estado hablando mier** de mí, claramente mentiras. Gracias a la vida que me enteré de esto porque va a ser expectorado, expectorada con cemento", dijo.

Incluso, recalcó que ha pasado momentos con esta persona y lo cual lamenta ya que no sabía su real intención.

Historias de Yiddá Eslava

"Que asco, como nos podemos rodear de personas tan asquerosas, de gente tan horrible, tan mala onda, tener un corazón negro durante tanto tiempo y darnos cuenta que hemos vivido, hemos estado cerca que hemos compartido momentos, amistad con gente asquerosa", agregó.

Finalmente, reveló que no planea encarar a esta ex amistad pues afirma que si la vida hace que se encuentren hará como si no existiera.

"Yo jamás le diré a esa persona, me dijiste, me dijeron, simplemente va a ser un mueble más, cuando la veo cuando lo vea, simplemente no existe", terminó diciendo.

Si bien es cierto Yiddá no reveló de quien se trata ni que cosas dijo sobre ella, sin embargo, al parecer perdió su amistad totalmente.

Harta de que la vinculen con Julián Zucchi

Yiddá Eslava viene retomando su carrera profesional poco a poco y es que tras el estreno de su última película con Julián Zucchi llamada ahora somos tres sí mi amor la actriz decidió seguir su carrera artística por separado.

Es por ello que Yiddá viene promocionando su show "Por eso son mis exs" que se realizará este 27 de febrero a las 9 de la noche en la Estación de Barranco por lo que viene incentivando que esta función es para toda la familia.

Sin embargo, diversos usuarios han tomado de mala manera este nuevo performance de Yiddá pues han afirmado que la actriz se está aprovechando de su separación con Julián para hablar detalles de su vida personal llevándolo a la comicidad.

Estos comentarios aparte de cibernautas ha enfurecido a Yiddá quien no dudó en aclarar el tema a través de su Instagram y dejar un fuerte mensaje para todos aquellos que todavía vinculan sus proyectos personales con el padre de sus hijos.

"Estoy con náuseas por leer tantos comentarios machistas, me tienen harta, mi show 'Por eso son mi exs' este libro lo escribí en el 2019, déjenme de hinchar los ovarios", dijo inicialmente.

Es así que la productora dejó en claro que la única relación que comparte con Julián este padres y que espera que él también pueda seguir teniendo éxito en su vida laboral pues a pesar de ya no ser pareja ambos se apoyan mutuamente.

"Esto no tiene nada que ver con el señor Zucchi, es más él está haciendo un show con Natalia Salas y espero que se replete", indicó.