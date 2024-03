"Hay mucha sincronía, fluye mucho": ¿Ely Yutronic quiere algo más que una amistad con Paco Bazán?

¿En coqueteos? Durante los últimos días, un nuevo shippeo ha invadido las redes sociales. Ely Yutronic, periodista de "ATV Noticias - Edición Central" se enlaza a diario con Paco Bazán, conductor de "El Deportivo" del mismo canal y la química entre ambos fluye en las pantallas. Esto ha despertado gran intriga entre los cibernautas quienes afirman que ambos hacen una buena pareja y las redes se "encendieron" aún más, cuando la mujer de prensa señaló que "todo fluye" con el exarquero de Universitario de Deportes. ¿Habrá algo más que una amistad?

¿Ely Yutronic se manda con Paco Bazán?

La gran química mostrada entre Ely Yutronic y Paco Bazán es innegable y muchos cibernautas los empiezan a shippear en redes sociales. Por ello, en un reciente programa de Magaly Medina, hicieron un informe sobre las figuras de ATV y hablaron con naturalidad sobre su supuesto "affaire".

Ely Yutronic dejó un comentario para la imaginación, señalando que con el exarquero de Universitario "todo fluye", pero explicó que todo es parte del buen compañerismo que existe entre ambos, descartando así que exista algo más que una amistad.

"Se ha creado una mini historia, pero que en realidad es parte de una conversación amena, simpática de los temas que va a tratar Paco. Es innegable que hay sincronía, buena onda, fluye muy bien y todo de manera natural" , señaló en un primer momento Ely Yutronic.

Además, habló sobre su tipo ideal de hombre y destacó que le gustan los chicos caballerosos, buen portados y sobretodo, con buen sentido del humor.

"Para mí la caballerosidad nunca debe pasar de moda. El sentido del humor es clave, muy importante para mí", afirmó Ely Yutronic. ¿Quién podrá conquistar su corazón?

Paco Bazán se pronuncia

Mientras la conductora de 'ATV Noticias - Edición Central' elogia la caballerosidad y el buen humor de su colega, el presentador de 'El Deportivo, en otra cancha' admira la belleza de la periodista, lo que ha generado un nuevo 'shippeo' en la televisión peruana, una expresión que describe el deseo de que dos personas inicien una relación.

En ese sentido, en redes sociales los internautas han empezado a unir a ambos con la finalidad de que empiecen una relación. No obstante, Paco Bazán salió a aclarar las cosas.

"Yo tengo esposa, ante los ojos de Dios yo estoy casado, eso quiere decir que yo no fumo, no tomo alcohol, no bailo pegado. Yo he tomado la decisión de ser padre y he renunciar a ser hombre", sostuvo Paco Bazán, dejando en claro que con Ely Yutronic solo existe una linda amistad.