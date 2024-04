"Hay que pararla de pecho": Bryan Torres se vacila con imitación de JB sobre su bronca con Samahara Lobatón

Bryan Torres publicó en sus redes sociales una parodia de sí mismo realizada en el programa de Jorge Benavides, JB en ATV, luego de su reciente enfrentamiento público con Samahara Lobatón. A pesar de esto, el cantante no expresó enojo, sino que, por el contrario, saludó al comediante.

Recordemos que el salsero anunció su separación con Samahara Lobatón luego de que la influencer botara sus cosas por la ventana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Bryan Torres se vacila con imitación de Jorge Benavides

Recientemente, el cantante Bryan Torres utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de un sketch del programa de Jorge Benavides. En tal sentido, el humorista realizó una parodia del enfrentamiento entre Bryan Torres y Samahara Lobatón. De esta forma, lejos de que Bryan Torres se incomodara, él tomó con bastante humor la parodia.

Bryan Torres se vacila con JB

"Lo que me mandan (emojin de risa) Lo máximo Jorge Benavides y todo su elenco. Hay que pararla de pecho nomas", sostuvo en su publicación de Instagram claramente disfrutando del programa. Esto reflejaría que el salsero ya habría superado la polémica protagonizada con su expareja Samahara Lobatón, de quien se separó luego de una pelea en plena calle.

El hecho habría sido la gota que derramó el vaso, ya que ambos han protagonizado peleas en diversas ocasiones llamando la atención de los medios de comunicación.

Anunció su separación de Samahara Lobatón

Durante una entrevista con Magaly TV: La Firme, Bryan Torres declaró el término de su vínculo con Samahara Lobatón. El artista expresó su vergüenza por las frecuentes disputas en las que están involucrados y por el impacto negativo que tienen en la paz de sus abuelos, quienes residen en la misma residencia.

"Hablé con Samahara y le dije que se tenía que ir, yo siento mucha vergüenza por todas las cosas que han pasado. Cuando estuve hablando con mi mamá pasaron todos estos hechos", dijo el cantante claramente avergonzado por las continuas polémicas con Samahara Lobatón.

Según dijo habló con Samahara y ella le pidió disculpas, pero ya no puede sostener la relación. "Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos", acotó el cantante de salsa. De esta forma, Bryan Torres dejó claro que la relación con la hija de Melissa Klug ya no va para más y, a pesar de que ella está embarazada de él, decidieron tomar caminos distintos.