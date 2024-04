¿Melissa Klug aconseja a Samahara Lobatón tras separación?: "Prioriza tu amor propio"

Melissa Klug se encuentra muy preocupada por la situación de su hija Samahara, como se sabe la influencer se encuentra gestando a su segundo bebé fruto de su romance con Bryan Torres.

Sin embargo, el fracaso de su relación ha preocupado a la conocida 'Blanca de Chucuito' quien usó sus redes para compartir un certero mensaje al parecer para su hija.

Le da su apoyo incondicional

La empresaria habría usado sus redes sociales para mandarle un mensaje a su hija para que aprenda a no salir lastimada aplicando algunos consejos y es que Melissa no ha sido ajena a la situación que le ha tocado vivir a su engreída.

"Para no salir lastimado aprende a ser selectivo", dice inicialmente el mensaje de la empresaria acompañado de siete tips para mantener el corazón sano.

"No insistas en alguien que no se esfuerza por verte", "Los ex pertenecen al pasado", "prioriza tu amor propio", "No des a los demás el poder de juzgar tu vida", "Lo que piensen los demás es su problema", decía algunos de los mensajes.

Melissa Klug mensaje en redes

Pese a que este mensaje coincide con la situación personal que le ha tocado vivir a Samahara la empresaria no ha especificado que sean unas palabras aliento para su hija, sin embargo, esto se ha interpretado por sus seguidores.

Cabe recalcar que a pesar de que en su momento tuvo diferencias con su hija nunca dejó de apoyarla en cada decisión que tomara en lo sentimental.

Samahara Lobatón presume nuevo hogar tras ser echada de la casa de Bryan Torres

Desde los 18 años, Samahara Lobatón ha sido independiente y ha mostrado que puede mantenerse por sí misma sin depender de nadie. Recientemente, durante el escándalo en el que se vio envuelta al discutir y tirar las pertenencias de Bryan Torres a la calle, los vecinos se quejaron de que la joven perturba la tranquilidad del lugar al correr por todos lados con su pareja en medio de la furia.

Samahara presume nuevo hogar

A pesar de haber pedido disculpas al futuro padre de su segundo hijo, la hija de Abel Lobatón ha dejado atrás su convivencia tumultuosa con el músico y ha encontrado un nuevo hogar para vivir junto a su hija pequeña, fruto de su relación con Youna. Según reportes de Magaly Medina y diversos medios de comunicación, se sugiere que la niña fue la más afectada por las disputas entre su madre y su ahora expareja.

En una publicación de Instagram hoy, 26 de abril, se puede leer "New home", acompañado de una imagen que muestra un amplio espacio con muebles elegantes situados cerca de las ventanas con una vista hermosa. Lo destacable es que etiquetó a una marca agradeciendo por su nuevo hogar.