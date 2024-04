Henry Cavill desata el furor en las redes sociales tras declararse fan de Shakira: "Mis caderas no mienten"

Durante una entrevista en el programa 'Despierta América', el actor británico Henry Cavill, reconocido por su papel como Superman en el universo cinematográfico de DC, compartió su admiración por la cantante colombiana Shakira. Y es que sus declaraciones causaron revuelo en las redes sociales.

El actor Henry Cavill se declaró un gran admirador por la cantante Shakira, pues recordó el primer encuentro que tuvo con ella en el 2015. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Henry Cavill revela ser fan de Shakira

A sus 40 años, Cavill recordó un encuentro en una alfombra roja en 2015, donde se le vio reaccionar notablemente al ver a la cantante. En un video viral en redes sociales, se observa al actor interrumpir una entrevista emocionado para preguntar si la recién llegada era Shakira. Esto generó especulaciones sobre un posible romance, aunque ni él ni la cantante confirmaron una relación más allá de una admiración mutua.

Los rumores se incrementaron cuando Cavill empezó a seguir a Shakira en Instagram poco después del evento. No obstante, las especulaciones perdieron fuerza cuando se reveló que el actor mantenía una relación con Natalie Viscuso, una ejecutiva de Hollywood.

Durante la reciente entrevista, Cavill recordó el momento y bromeó sobre su fanatismo por la cantante. "Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí", comentó con humor en referencia a uno de los éxitos más conocidos de Shakira. El actor también expresó su admiración por Shakira, destacando que ha sido fan desde su adolescencia. "Cuando estaba creciendo, ella ya era una gran estrella de la música. En la radio sonaba todo el tiempo, así que sí, absolutamente", sostuvo.

Alista su gira mundial

Los espectadores del festival Coachella se sorprendieron gratamente en la noche del viernes 12 de abril al ver a Shakira aparecer junto a Bizarrap y interpretar sus dos colaboraciones con el argentino: "BZRP - Shakira Music Sessions Vol. 53" y "La fuerte". Durante esta actuación, la artista de Barranquilla realizó un anuncio significativo para sus millones de seguidores en todo el mundo, tras el lanzamiento de su álbum "Las mujeres ya no lloran".

La cantante reveló que su gira mundial denominada Las mujeres ya no lloran World Tour tendrá su primera presentación en noviembre de 2024: "Buenas noches, Coachella ... Esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos [...] Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin!".

"¡Tan emocionada de finalmente anunciar que LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR está sucediendo! ¡No puedo esperar a estar de vuelta en el escenario de fiesta y celebrando con mi wolfpack", escribió la cantante Shakira en el pie de foto de la publicación que ya alcanza cerca de 100.000 likes en instantes. No cabe duda que miles de personas en el mundo comparten el mismo fanatismo de Henry Cavill con la colombiana.