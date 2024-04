¡Momento humilde! Usuarios reviven reacción de Karol G al escuchar el éxito de Brunella Horna, "Ya no me busques"

¡Colapsó todo! El último 12 de abril fue el gran concierto de Karol G en Lima y fue una fiesta total. La artista colombiana cantó lo mejor de su repertorio y hoy será su segunda fecha en el estadio San Marcos como parte de su gira denominada "Mañana será bonito LATAM Tour". Como muchas veces, el ingenio peruano no podía faltar y diversos usuarios en redes sociales recordaron la primera vez que la cantante estuvo en Perú e incluso se animó a reaccionar al éxito musical de Brunella Horna, "Ya no me busques". ¿Lo recordabas?

Karol G reacciona a "Ya no me busques" de Brunella Horna

Carolina Giraldo Navarro, más conocida en el mundo de la música como Karol G, ofreció ayer su primer concierto en Lima luego de muchos años. El lleno fue total en el Estadio San Marcos, coloso que hoy albergará la segunda fecha de su gira denominada "Mañana será más bonito LATAM Tour".

La emoción por ver a la cantante colombiana estuvo al máximo y muchos recordaron que hace muchos años, seis en específico, la artista estuvo en nuestro país, en lo que fueron sus inicios en la música. En aquel entonces, se paseó por diversos programas de la televisión nacional tales como "Combate" y "En Casa", desaparecido espacio de Latina Televisión.

Fue en el programa del canal de San Felipe donde Karol G coincidió con Ernesto Jiménez, Brunella Horna, entre otros. En la conversación, los conductores del programa recordaron el breve paso de la ex de Renzo Costa por la industria de la música y su famoso tema "Ya no me busques".

"Karol, te cuento lo que pasa, Brunella tiene una canción muy exitosa también, sacó una nada más" , señaló Ernesto Jiménez en aquel momento. La colombiana se mostró muy intrigada y la retó a la rubia a cantar y bailar su tema. "¿Y no la baila? ¡Que la baile! ¿Sí o no? ¡Que la baile, que la baile! ", le pidió a "Bubu".

"Aunque no lo crean, tengo tres millones de vistas ¿y la tuya, la de 'Mi Cama Suena'?", le dijo la ahora conductora de 'América Hoy'. "Tiene 360 millones de reproducciones", le respondió la reggaetonera. "Ay no, ya no digo nada", atinó a decir Brunella Horna entre risas. "Pero en algún día pasó por tres millones de reproducciones, va en el proceso", dijo Karol G.

También estuvo en Combate

En aquel año, la cantante urbana llegó al Perú para promocionar su álbum "Unstoppable", en una gira musical llamada Unstoppable Tour. Cabe resaltar que sus canciones más populares eran "Pineapple", "Culpables", "Mi cama", entre otros. Además, con la finalidad de animar a los fans peruanos y promocionarse, la cantante urbana estuvo en Combate, programa conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller en aquel año.

Como dato curioso, muchos usuarios resaltan que por Combate también pasaron varios artistas como Maluma, quien hasta participó en los juegos vistiendo la camiseta verde. También se presentaron Lali Espósito, J Balvin, Natti Natasha y Karol G, siendo esta última una de las más recordadas.

Al ser recibida entre aplausos y gritos por el público, Karol G bailó y cantó el tema "Mi cama". Este fue un éxito en su momento, el cual era bastante sonado en las discotecas. En tal sentido, los usuarios en redes sociales resaltaron a los combatientes que se encontraban en el programa en aquel año. Por ello, quienes no pasaron desapercibidos fueron Said Palao, Luciana Fuster y Anthony Aranda, el actual enamorado de Melissa Paredes.

El "gato activador" no tenía la misma popularidad que tiene actualmente. No obstante, la pasión por el baile siempre la tuvo. Por ende, no dudó en usar este talento para resaltar sobre sus demás compañeros. En las imágenes se puede ver a Anthony Aranda, quien lucía más delgado y usaba rastas largas en el cabello, ir al frente del escenario para bailar sensualmente al lado de la cantante colombiana, quien también le siguió los pasos.

Sin duda, el venir a Perú le trae buenos recuerdos a la cantante colombiana. No solo Brunella Horna y Anthony Aranda forman parte de los "momentos más humildes" de Karol G, sino también, seguramente, muchos más.