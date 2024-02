"Huev**o, me tiraste harta mier**": Ricardo Mendoza se burla de Christian Domínguez tras sus infidelidades

¡Le cantó sus verdades! El nombre de Christian Domínguez ha sido uno de los más buscados en los últimos días. Sus infidelidades nuevamente hicieron noticia y, según confesó, el cantante, engañó a Pamela Franco en más de una ocasión. Diversas figuras del espectáculo salieron a dar su opinión y uno de los últimos en hacerlo fue Ricardo Mendoza. El popular "Richavo" recordó que cuando salió su ampay y su famosa "relación abierta", uno de los más críticos con él fue el cumbiambero, por lo que ahora no duda en darle el vuelto y lo "destruyó" en uno de sus programas.

Ricardo Mendoza "destruye" a Christian Domínguez

En el estreno de la nueva temporada de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza y Jorge Luna abordaron la controversia en torno a Christian Domínguez, quien se encuentra en medio de la controversia debido a las infidelidades expuestas por Mary Moncada y Alexa Samamé.

Fiel a su estilo, ambos bromearon un poco con la situación, pero fue Ricardo Mendoza quien encaró al cantante. "Richavo" recordó que cuando a él lo ampayaron y reveló su "relación abierta", Christian Domínguez fue uno de los que más críticas le lanzó.

"Christian Domínguez es bien huevón ¿no?", le dijo Jorge Luna a Ricardo Mendoza, quien, fiel a su estilo, no perdió el tiempo y "destruyó" al cumbiambero.

"Yo solo me acuerdo que cuando salieron mis ampays, ese con... me tiró más mier.. que la san put...", recordó Ricardo Mendoza, quien incluso, hizo hincapié en las palabras que dijo Christian Domínguez en aquel entonces.

"Sí, 'miren yo la verdad no sé cómo son esas relaciones abiertas, to creo que cuando uno está en una relación tiene que estar al 100% para su pareja'. Huev... de mie..., me tiró harta mier..." , finalizó Ricardo Mendoza.

¿Cuántas veces fue infiel el cumbiambero?

Tras todas sus declaraciones, Christian Domínguez se presentó en el set de "América Hoy" y se sometió a las preguntas EN VIVO de Ethel Pozo y Janet Barboza. Una de las tantas cuestiones era saber cuántas veces le había sido infiel a Pamela Franco y, en una catarsis, el líder de "La Gran Orquesta" reconoció lo que, quizás, era un secreto a voces.

"Yo me he equivocado más de dos veces. Me he equivocado muchas veces", reconoció sin dar un número exacto de las infidelidades que cometió. Ethel Pozo insistía en saber cuántas veces había sido infiel, sin embargo, Domínguez no fue específico. "Muchas veces me he equivocado. Desde que yo emito o recibo un mensaje y lo acepto, ya me estoy equivocando", señaló.

Con esto, termina por confesar las innumerables infidelidades que cometió durante su relación con Pamela Franco, por lo cual, no se descarta que salgan más mujeres a hablar sobre un posible romance clandestino con el cantante.