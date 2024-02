¡Impactante confesión! Hija de Anna Carina Copello revela dura batalla que vivió: "Me torturó"

Micaela Bebin Copello, la hija de la famosa Anna Carina Copello, nos dejó a todos boquiabiertos al contar algo que nadie esperaba. La influencer decidió soltar la sopa y revelar un momento complicado que vivió recientemente. ¿Qué pasó realmente?

Hija de Anna Carina Copello revela difícil momento

Resulta que la joven Micaela Bebin Copello, conocida por andar en el mundo de la moda con su mamá, decidió contar en su TikTok algo bien fuerte. Se trata de una batalla contra una hinchazón en la barriga que la tuvo al borde del colapso. ¡Qué fuerte!

Como sabemos, Micaela y su mamá son inseparables, hasta trabajan juntas en la línea de ropa. Pero, aquí la cosa se pone seria. ¿Qué llevó a Micaela a abrir su corazón y contar todo en las redes?

Micaela se sinceró: "Quería hablar de un tema que me torturó por un año y medio porque siento que no está tan mostrado ni normalizado en redes sociales. Yo sufrí de hinchazón abdominal... esto empezó en el 2022 y lo asocié a la gastritis... me hice endoscopia, me hice tratamientos para la gastritis y eso se me fue, pero la hinchazón se mantenía".

Ella buscó ayuda médica, pero nada. La sorpresa está en que la solución no fue con doctores, sino con su bienestar emocional. "Vivía restringiéndome de todo y yo sin darme cuenta ese era el peor estrés de todo porque comía menos... Desde que empecé a trabajar en mi cabeza y quitarme esa obsesión, eso me curó. Todo estaba en mi cabeza", contó Micaela.

Anna Carina Copello: entre su carrera y su familia

¡Pero eso no es todo! Parece que la historia de Micaela se mezcla con la de su mami, Anna Carina Copello. Resulta que la cantante contó en una entrevista pasada que tuvo que decidir entre su carrera y su familia. ¿Qué?

"Mi esposo renunció por dedicarse a lo mío, por representarme, por ser mi manager... Hubo un momento, ya con el cuarto disco que yo le decía a mi esposo: 'en verdad ya quiero' (tener un hijo)", reveló Anna Carina.

"Recuerdo que inclusive, hubo como una especie de discusión con mi esposo porque me dijo: 'entonces vas a tener que elegir entre tu carrera o tu familia'. Yo le dije: 'elijo a mi familia'", confesó Anna Carina.

La familia Copello nos regala estas confesiones que nos dejan muy sorprendidos. Desde luchas personales hasta decisiones difíciles, estas artistas han vivido más drama del que imaginábamos. Estaremos al pendiente de cualquier actualización. ¡Hasta la próxima!