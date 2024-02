¡Se pasó de fría! Sheyla Rojas se burla y manda directo mensaje a Christian Domínguez (VIDEO)

Sheyla Rojas una vez más llama la atención en redes pero no se trata de ningún escándalo sino que la modelo usó su tik tok para realizar una broma fiel a su estilo tras la polémica de Christian Domínguez.

La influencer no pasó por alto este escándalo que ha remecido el Perú y a pesar de que se encuentra en México, Sheyla no deja de hacer reír a sus seguidores con sus ocurrencias.

¿Se burla de Christian Domínguez?

El caso de Christian Domínguez ha sido tema de conversación durante estos últimos días debido a que el cantante reveló que no solamente existirían estas dos mujeres que ya salieron a hablar que tuvieron un romance con el cumbiambero sino que habrían muchas más.

Es por ello que la modelo Sheyla Rojas está al tanto y al día de todo lo que viene sucediendo en el Perú por lo que no fue ajena al escándalo mediático de Christian y le dedicó un hilarán de tik tok.

@shey_oficial1 A mi si no me la hacen 😎 nivel de toxica 🔋🔋🔋🔋 ♬ sonido original - Alberto Patricio Fie

La influencer grabó un tik tok en el que manda un mensaje en el que afirma que solo las peruanas van a entender.

"Me dice: que estará ocupado de 5 a 7 y no podrá recogerme", escribió la modelo.

Haciendo alusión a Christian Domínguez pues el cantante se encontró con Mary Moncada en el mismo horario sin embargo en redes sociales disfrazó esta mentira aseverando que le prestó su carro a un amigo en ese horario.

Es por ello que la modelo recalcó que este sería el 'floro' barato que usarían los hombres para sacar los pies del plato.

De inmediato usuarios no perdieron la oportunidad de comentar de todo en el divertido tiktok de la modelo.

"Siempre Sheyla nunca Pamela Franco", "Perdóname Shey! Ya crecí!", "Desde siempre devorando", "Tarde me llegan tus consejos", fueron algunos de los consejos.

Aterrada con su peso

Sheyla Rojas recientemente ha usado sus redes para poder conversar con sus seguidores por lo que no dudó en confesar que en estas fiestas al parecer habría hecho desarreglos.

La influencer recalcó que ella puede sentir inmediato si subió de peso debido al grosor de sus brazos y al cómo le queda la ropa.

""Lo noto en la ropa, aparte me crece todo, no me quiero ni pesar me habré subido de 3 a 5 kilos", dijo la influencer.

Además, reveló que hasta antes de navidad se sentía mucho más delgada por lo que le da cierto temor pesarse ya que deberá empezar una dieta estricta y con intensos ejercicios.

"Estaba muy delgada antes de navidad pero ahora estoy más tacuchi y se me ve voluptuosa por las bubbies y pompis", agregó.

Asimismo, agregó que suele tomar agua con limón para ayudar a su cuerpo a perder grasa, pues según la modelo es un buen tip para realizarlo bien se inicia la mañana.

Cabe recalcar que Sheyla se encuentra disfrutando estos días al lado de su hijo Antoñito quien por el momento se encuentra en México junto a ella hasta empezar la etapa escolar en la que deberá volver a España junto a su padre.