¡Impactante! Jefferson Farfán y la diferencia de edad que tendría con la mamá de su cuarta hija

El querido Jefferson Farfán no pudo guardarse el secreto por más tiempo y soltó la noticia bomba en su podcast "Enfocados": Es papá por cuarta vez. Diversos medios han señalado que la posible madre sería Darinka Ramírez, pero lo interesante son los años de diferencia que tiene con Farfán.

La impactante diferencia de edad que tendría Jefferson Farfán con la madre de su cuarta hija

El popular futbolista peruano, Jefferson Farfán, ha dejado a todos con la boca abierta al confirmar que se había convertido en padre por cuarta vez. El exjugador, también conocido como el '10 de la calle', decidió compartir la noticia en su podcast "Enfocados", revelando detalles de su nueva paternidad y evitando exponer a su hija a los reflectores de la televisión.

"Yo tuve una bendición más, hace un año y dos meses. Tuve una hija llamada Luana. ¡Hermosa! He sido un agradecido de la vida, lo he tratado de mantener en perfil bajo, porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos", afirmó.

En un tono sincero, el '10 de la calle' compartió detalles de su nueva paternidad, asegurando que la mantuvo en secreto para proteger a su hijita de los flashes. Farfán confesó que no quería que la vieran en todos lados.

Pero aquí lo impactante, ¿cuántos años se llevaría Farfán con la mamá? El exfutbolista, que tiene 39 años, sí que empezó temprano en las canchas. Ahora, la aparente nueva mamá, Darinka Ramírez, cumplió sus 24 abriles. Así que la diferencia de edad es de 15 años. "Somos distintos pero nos entendemos bien", dijo Farfán, quitándole dramatismo a la cosa.

¿Y quién es Darinka Ramírez?

Según "América Espectáculos", Darinka Ramírez sería la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán. Darinka, quien tiene más de siete mil seguidores en Instagram, en la cual podemos ver diferentes fotos con su pequeña Luana que tendría unos bellos rulos. El nombre coincide con el nombre de la cuarta hija, que confesó Farfán.

Asimismo, tras revelarse su identidad la también empresaria no dudó en limitar los comentarios de sus publicaciones. Además, cuida el rostro de su nena en redes, y si bien, hay varias fotos con ella, la cara de Luana no se muestra.

Farfán despejó dudas sobre su corazón solitario. Y ahora, el chisme de la soltería de Farfán. ¿El '10 de la calle' está en algo con Darinka? No. "Estoy disfrutando de la vida, soltero total", aclaró en la entrevista.

Las redes explotaron con la noticia y los memes no se hicieron esperar. "Farfán tiene más hijos que partidos ganados", bromeó un usuario. Otros preguntan si la fórmula secreta es el "Free Farfán", pero el futbolista no revela su estrategia.

La farándula peruana siempre tiene un as bajo la manga, y la historia de Farfán y Darinka está en el ojo del huracán. ¿Será este el comienzo de una nueva era en la vida del '10 de la calle'? La jugada está en marcha y nosotros estamos en primera fila para verla.