Jefferson Farfán: ¡Gran revelación! Esta sería la identidad de la madre de su última hija

Como se recuerda hace algunos días Jefferson Farfán reveló que tiene una hija de apenas un año y dos meses a quien quiso mantener en perfil bajo para que no sea tema de conversación en los medios ni se exponga su identidad.

Incluso agradeció a la madre de su hija por haberle permitido ser padre nuevamente por lo que medios de comunicación ya habrían encontrado la identidad de esta mujer que se hace llamar Darinka Ramírez.

El ex jugador Jefferson Farfán dejó a propios y extraños boquiabiertos cuando reveló que se ha convertido en padre nuevamente de una hermosa bebé que se hace llamar Luana de apenas un año y dos meses.

La popular 'Foquita' afirmó que quiso mantener esta alegría bajo cuatro llaves debido a la presión mediática que constantemente se ve expuesto haciendo referencia a la relación que tiene con Melissa Klug madre de sus dos hijos.

Es por ello que finalmente reveló esta gran noticia sin embargo no reveló la identidad de la mujer que lo hizo padre nuevamente pero la información corre a la velocidad de la luz es por ello que afortunada mujer se hace llamar Darinka Ramírez.

En sus redes sociales se ha lucido feliz junto a una niña que coincidentemente también se llama Luana y que también tendría poco más de un año.

En todo momento, Darinka cubre la cara de la menor para evitar ser expuesta en sus redes sin embargo en ninguna fotografía se puede ver a Jefferson Farfán.

Pese a ello la menor tiene todos los rasgos físicos del exjugador empezando desde el cabello y su color de piel, al parecer es el retrato vivo de la 'Foquita'.

Hasta el momento el deportista no ha confirmado que ella sea la madre de su hija sin embargo las señales son más que evidentes.

Jefferson Farfán anuncia que ha sido padre por cuarta vez

Jefferson Farfán sorprendió al anunciar a través de su programa de Podcast que se ha convertido en padre por cuarta vez, y es que nadie sospechaba que el jugador tendría muy bien guardado este secreto.

La popular "Foquita" afirmó que su cuarta engreída tiene 1 año y 2 meses, además afirmó que es una bebé saludable y hermosa.

El ex jugador recalcó que mantuvo esta noticia lejos del lente mediático ya que su relación con Melissa Klug no ha sido la mejor y siempre se ve expuesto a polémicas por la crianza a sus hijos.

Es por ello que decidió mantener en secreto a su cuarta hija, no se sabe si ahora ya habiendo hecho público la noticia la presentará en sus redes sociales, sólo se sabe que tiene el nombre de Luana.

"Quería hablar algo muy importante para mí y para mi familia, ustedes lo saben pero lo voy a comentar, tuve una bendición más hace un año y dos meses", narró el deportista. "Mi hija Luana hermosa, yo he tratado de mantener en perfil bajo y no quería exponerla como se ha expuesto en algún momento a mis hijos", confesó.

Jefferson se mostró muy emocionado de por fin compartir esta alegría con sus seguidores y con las personas que lo conocen.

Incluso reveló que su familia es la más feliz con la llegada de Luana y agradeció a la madre de su hija por darle un motivo más para seguir saliendo adelante.

"Agradecido con la vida y estoy feliz. Mi familia está muy feliz, la madre de mi hija está muy feliz, y agradecido con la vida y la hija hermosa que me ha brindado, agradecer a la mamá de mi hija y espero que pronto la conozcan. Cuatro ya, no mano ya tu sabes. Ya cerré la fábrica igual he guardado un poco de miel de abeja", contó el deportista.