¿Indirecta? Mary Moncada tras confesiones de Christian Domínguez: "Salud por nuestros errores"

La farándula está que arde con los detalles de la entrevista de Christian Domínguez en "América Hoy", donde el cantante hizo confesiones picantes sobre sus aventuras amorosas, incluyendo su 'good time' con Mary Moncada. La 'Good Time', lejos de quedarse callada, decidió responder con un mensaje polémico.

Mary Moncada no se queda callada

El mundo de la farándula está más movido que nunca con el drama entre Mary Moncada y Christian Domínguez. El cantante contó todo en una entrevista en "América Hoy", admitiendo sus deslices amorosos, incluyendo su 'good time' con Moncada. Pero la 'Good Time' no se queda callada.

Respuesta contundente en redes sociales. Mary Moncada, etiquetada como un "error constante" por Domínguez, no se quedó cruzada de brazos. Tomó las redes sociales y lanzó una indirecta explosiva.

Historia de Mary Moncada. (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

En su cuenta de Instagram, la 'Rubia Tentación' no perdió tiempo para responder. Tras la entrevista de Domínguez, compartió un boomerang con una copa de champagne recién servida y el polémico mensaje: "Salud por nuestros errores". Un mensaje que dejó a todos boquiabiertos.

En la entrevista con Ethel Pozo y Janet Barboza, Christian Domínguez no se guardó nada. Admitió sus errores y pidió disculpas públicas: "Tengo que aceptar el error que tuve grande, tengo que pedirle perdón a Pamela, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia entera por la vergüenza pública que he ocasionado".

¡Un drama total!

Esta historia de Mary Moncada y Christian Domínguez ha sido un auténtico drama. Desde el ampay que los descubrió hasta las confesiones en televisión y las indirectas en redes sociales. ¿Qué más nos tiene preparado este drama de desamor y escándalo? Sin duda, fue la primera sorpresa fue Alexa Samamé, otro "affaire" de Domínguez. Y al parecer serían más, pues Christian admitió que ha tenido: "Varios errores".

Las redes sociales estallaron con memes y comentarios sobre la indirecta de Mary Moncada. Usuarios expresaron sus opiniones, algunos criticando a Domínguez y otros apoyando a la 'Rubia Tentación'. El drama farandulero no deja a nadie indiferente.

La 'Good Time' no solo levantó la copa por los errores, sino que también compartió otra historia disfrutando de una cena en un restaurante con un caballero. Además, lanzó una frase desafiante: "Y las demá' que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda". Moncada demuestra que no teme enfrentar las críticas.

Con estas revelaciones, el escándalo entre Christian Domínguez y Mary Moncada promete seguir dando de qué hablar. Estaremos pendientes a cualquier novedad o detalle de este drama farandulero.