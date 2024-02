Mary Moncada celebra haber puesto de moda frase "Good Time" tras ampay con Domínguez: "Hasta canción hay"

Luego del ampay Christian Domínguez con su rubia tentación llamada Mary Moncada, una frase se ha hecho popular a nivel nacional y es "Good Time". Aquí te contamos qué significa y cómo la protagonista celebra que se haya hecho viral en redes.

"Good Time": La frase de moda después del ampay

Mary Moncada, la mujer detrás del ampay con Christian, soltó una bomba: llamó a su romance con el cantante un "Good Time". ¿Y qué significa eso? Simple: "buen momento". Mary lo dejó claro en una entrevista con Magaly Medina.

"Lo que él y yo hemos hecho ha sido lo que dos personas adultas hacen y lo hemos pasado muy bien. Yo nunca he estado buscando una relación con él, yo nunca he querido estar con él, solamente fue un 'good time' y ya. Él me decía 'mi reina', pero yo no le tomaba importancia. Para mí el solo era un 'good time' y adiós", expresó Mary.

De manera práctica, "Good Time" son dos palabras en inglés que traducidas al español significan 'buen momento'. Pero de manera más específica se puede decir que Mary lo usó para describir su 'affaire' con el artista y dar a conocer que nunca hubieron sentimientos de por medio. En este sentido, en redes, muchos internautas se han referido a "Good Time" como un "choque y fuga".

Mary Moncada celebra haber puesto de moda frase "Good Time". (Foto: Instagram/@mmonitaa)

Incluso, la misma Mary Moncada ha celebrado en redes hacer viral la frase. La peruana compartió una historia donde la etiquetaron. En la imagen dice: "Se cree que fue mi ex y solo fue un 'Good Time'". Y el usuario escribe: "La hiciste famosa Mary Moncada".

En la siguiente historia, Mary escribe: "Omg... (Oh, por Dios) hasta canción hay". Allí reacciona a la canción "Good Time" que han creado a raíz del ampay. E incluso, posteó un video-selfie musicalizada con el tema "Good Time" de Owl City y Carly Rae Jepsen.

Mary Moncada y sus declaraciones

Después de ser señalada por su risa en una entrevista, Mary salió al frente: "Mi risa no era burla, era nervios. No estoy acostumbrada a esto, gente. Tengo vida, trabajo y sigo adelante. Gracias".

¿Quién es Mary? Es una peruana de 35 años, estudió Negocios Internacionales y es gerente en un banco en Estados Unidos. Se conocieron en un show de Christian en junio pasado y habían estado saliendo desde entonces.

El futuro de Christian Domínguez al rojo vivo. ¿Qué pasará con la carrera de Christian después de este huracán? ¿Sus fans lo perdonarán? Esto apenas empieza, ¿Habrá consecuencias? La primera y más evidente es la ruptura con Pamela Franco anunciado en un comunicado por ella.

Así que ya saben, Christian Domínguez tiene su propia telenovela en la vida real y "Good Time" es la frase de moda. Estaremos pendientes a cualquier actualización al respecto.