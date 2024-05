Janet Barboza revela que no podrá retirar su fondo de pensiones: Esta es la impactante razón

Janet Barboza sorprendió a los espectadores al revelar por qué no podrá acceder a su fondo de pensiones, a pesar de la reciente ley aprobada que permite el retiro anticipado de estos fondos. Durante el programa "América Hoy", donde se discutían las implicaciones de la nueva ley, Barboza compartió su situación personal, dejando atónitos a sus compañeros y a la audiencia.

Janet Barboza no podrá retirar su fondo de pensiones

En un reciente episodio del programa "América Hoy", Janet Barboza dejó a todos boquiabiertos con una revelación inesperada: no podrá acceder a su fondo de pensiones a pesar de la nueva ley que permite el retiro anticipado de estos fondos. La popular presentadora explicó que su situación se debe a estar inscrita en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y no en una AFP como muchos de sus colegas.

¿Por qué Janet no puede retirar su fondo? Durante la transmisión, mientras el economista Marco Loret de Mola detallaba cómo beneficiarse del retiro de las AFP, Janet intervino para compartir su situación personal. Con una mezcla de resignación y humor, la conductora expresó: "Yo creo que tomé una mala dirección y yo estoy en la ONP (...) No voy a ver nunca mi plata ¿Qué ocurre con los miles de peruanos que están en la ONP? ¿Sabes qué pasa? Es que no soy la única, somos miles de peruanos".

Un problema que afecta a muchos. La declaración de Janet ha puesto de manifiesto un problema más amplio que afecta a un gran número de peruanos que están bajo el sistema de la ONP, quienes no pueden aprovechar las mismas oportunidades de retiro que aquellos en las AFP. Este tema resalta la necesidad de una reforma integral en los sistemas de pensiones en Perú, para asegurar que todos los trabajadores puedan acceder a sus ahorros de manera justa.

Planes de futuro de Janet Barboza

A pesar de esta situación, Janet se mostró optimista sobre su futuro y el de su familia. Hablando sobre su hija, dijo: "Yo a mi hija le he dado la mejor educación que he podido. Está haciendo un máster en Italia. Mi sueño es que haga un doctorado. Ella está lista para valerse por sí misma".

Además, la conductora compartió sus planes personales una vez que su responsabilidad como madre esté cumplida: "Voy a viajar por todo el mundo. Voy a disfrutar. Y, si Dios quiere, me voy a conseguir un colágeno de 30 o 40 años, que a nadie le caería mal", comentó entre risas.

La revelación de Janet no solo ha generado discusión sobre las diferencias en el sistema de pensiones, sino que también ha mostrado su capacidad de mantener una actitud positiva ante los desafíos. La conductora de "América Hoy" sigue siendo un ejemplo de perseverancia y buen humor para sus seguidores, incluso frente a los obstáculos financieros.