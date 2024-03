Javier Masías envía contundente mensaje a Jimmy Santy, quien lo tildó de "idiota, sobrado y soberbio"

¿Otra vez? Durante la segunda temporada de "El Gran Chef Famosos", Jimmy Santy reapareció en la pantalla chica como uno de los integrantes del reality. Sin embargo, su experiencia no fue tan grata ya que acusó a la producción del programa y al jurado de armar un complot en su contra para sacarlo. Además, se fue contra Javier Masías, a quien acusó de malos tratos durante su etapa en la competencia. Al parecer, esto todavía no habría sido olvidado por el popular "Chin Chin", quien ahora le dice "idiota, sobrado y soberbio" al jurado del programa de cocina, quien le respondió fuerte y claro.

Jimmy Santy otra vez ataca a Javier Masías

Han pasado varios meses desde el final de la segunda temporada de "El gran chef famosos", sin embargo, algunas heridas aún no cierran. Esa edición del reality de cocina estuvo marcado por la polémica, ya que Jimmy Santy denunció ciertas irregularidades en su contra, como el favoritismo por Antonio Pavón, lo cual impidieron su regreso a la competencia.

Luego de mucho tiempo, Jimmy Santy volvió a referirse a su etapa en el programa y, una vez más, acusó a Javier Masías de perjudicarlo, tildándolo de "idiota, soberbio y sobrado". Todo esto lo hizo en el homenaje a Coco Marusix, el cual fue organizado por Mauricio Diez Canseco en "Rústica".

"Dejaron los micrófonos abiertos y dicen: '¿cómo va la votación?... tercero va Jimmy Santi. (Dijeron) No, no, no, Jimmy no puede ir tercero ¿qué les parece si le bajamos un punto en el próximo plato?'... Entonces me rompieron la ilusión", sostuvo el popular 'Chin chin'.

Luego, enfiló sus "baterías" contra Javier Masías y le dijo de todo, ante la sorpresa de la prensa presente. "Nunca le caí bien al señor 'gordito'. (¿Era sobrado?) Ah sí... el gordo que parece tamarro, chancho, cada vez que me molesto lo insulto así. (¿Era un tipo soberbio?) Absolutamente, es un idiota", arremetió.

¿Qué respondió Masías?

Estos fuertes calificativos llegaron a oídos de Javier Masías, jurado de "El gran chef famosos", quien no dudó en contestarle fuerte y claro a Jimmy Santy. Lejos de entrar en la polémica y enfrentarse al popular "Chin Chin", el crítico gastronómico fue muy respetuoso para responder las ofensas.

"No todas las relaciones tienen que ser simétricas. Yo, por ejemplo, siento profunda admiración y respeto por el señor Santi", escribió en un post.

No todas las relaciones tienen que ser simétricas. Yo por, por ejemplo, siento profunda admiración y respeto por el señor Santi 😀 #ElGranChefFamosos https://t.co/Y2dAnUjdvy — Javier Masías (@omnivorusq) March 20, 2024

Sin embargo, ahí no quedó todo. Ante las serias acusaciones de Jimmy Santy sobre un presunto favoritismo por determinados participantes, Javier Masías señaló que nunca le bajaron puntos al músico y, por el contrario, se le trató de muy buena manera.

"No. Además, se le trató como el príncipe que es. Y se le cuidó mucho, como hace la producción con todos los participantes. Está todo filmado. Buen día", sentenció en su cuenta de Twitter.