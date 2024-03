Jazmín Pinedo 'cachetea' en vivo a reportero: "Le escribes a mi novio para contarle lo que hago"

En el programa Más Espectáculos, Jazmín Pinedo y el reportero Diego Hurtado vivieron un divertido momento al recrear una escena cómica de "Los otros Concha". Aunque la presentadora aseguró que todo era parte de la actuación, llamó la atención al mencionar que no olvidaría las travesuras de su colega.

Por tal motivo, el momento no pasó desapercibido por los televidentes, pues sorprendió lo que le mencionó la popular 'Chinita' a su reportero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jazmín Pinedo 'cachetea' en vivo a reportero

La conductora de Más espectáculos protagonizó un peculiar momento en su más reciente programa. Dentro de una cómica escena de 'Los otros Concha' llamó la atención la acción de la popular 'Chinita' y lo que le dijo a su reportero Diego Hurtado. En otras palabras, llamó la atención que Jazmín Pinedo mencionara que no olvidará las travesuras de su compañero de trabajo.

@lanoticiaperu 🔴 #Espectáculos || Jazmín Pinedo 'cachetea' a reportero en pleno programa Jazmín Pinedo y el reportero Diego Hurtado protagonizaron un hilarante momento luego de decir recrear una escena de cachetada de 'Los otros Concha'. ¿Qué opinas? 🤭 Fuente: América TV . . . #JazmínPinedo #DiegoHurtado #LosOtrosConchas #serie #TV #AméricaTV #Espectáculos #fyp #viral ♬ sonido original - La Noticia Perú

"Qué dicen ¿Real o ficticio? (...) Voy a pensar en todas las cosas que me haces, cómo me haces renegar todas las cosas que me dices o cuando le escribes a mi novio y le cuentas lo que hago", sostuvo la conductora de Más Espectáculos.

Tras lanzarle la cachetada, la misma Jazmín reconoce que no se midió y le pregunta cómo está. "Ayyy perdóname, discúlpame, me sentí mal", agregó.

¿Qué pasó entre Jazmín Pinedo y Rebeca Escribens?

La semana pasada, en el programa América Espectáculos, Jazmín Pinedo y Rebeca Escribens llamaron la atención al verse envueltas en un pequeño altercado en el set. Al parecer, Rebeca estaba asistiendo a Jazmín con la organización de su espacio en el estudio, pero el momento culminó con un empujón de Rebeca hacia el sillón donde estaba Jazmín.

La exparticipante de reality intentó seguir adelante con el programa, pero el incidente la dejó sin aliento. "Estamos listos para empezar...estoy respirando bien ahh me pueden traer un enfermero jaja (...) Vamos a empezar Más Espectáculos con la tranquilidad que nos caracteriza, quiero contarles que Katia Palma... ay de verdad me he cansado, discúlpenme señor, me falta el aire", sostuvo.

Por otro lado, en 2023 surgieron rumores de separación en torno a Jazmín Pinedo, debido a la ausencia de publicaciones con su pareja, Pedro Araujo, en las redes sociales de ambos. Sin embargo, la conductora aclaró que no estaban peleados ni distanciados, simplemente no compartían fotos juntos.

"No he terminado, no sé por qué dicen que he terminado. Solamente no subimos fotos porque no subimos tantas fotos, pues. A mi chico eso de la tecnología como que no le acomoda, pero acá está ahorita conmigo (...) Lo obligo desde el primer día que me conoció (a subir fotos)", aclaró Jazmín Pinedo.