Jefferson Farfán revela por qué entabla múltiples demandas: "Es la única manera de defenderme"

Verónica Linares desafió a Jefferson Farfán al cuestionarle el motivo detrás de su frecuente recurso a las demandas legales, haciendo referencia a la tendencia del futbolista de responder legalmente a las controversias en el mundo del espectáculo. Y es que el exfutbolista ha entablado diversas demandas con figuras de la farándula peruana.

Recordemos que su más reciente problema legal es en contra de su expareja Melissa Klug. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán revela el motivo de sus múltiples demandas

Durante una reciente entrevista para 'La Linares', la periodista Verónica Linares fue directa al preguntarle a Jefferson Farfán por qué le gusta entablar diversas demandas. Y es que, el exjugador de fútbol no solo se ha caracterizado por su trayectoria en las canchas, sino también por los problemas legales que ha protagonizado.

En ese sentido, Jefferson Farfán reveló que para él es la única forma en la que puede defenderse frente a las acusaciones, ya que para él no es una opción pelearse con una mujer u otra persona. "(¿Por qué te gusta demandar tanto?) ja ja ja ¿Tu crees? Mira de qué manera nos vamos a defender los futbolistas en general (...) Yo no me puedo poner a pelear con una mujer o nadie, la única manera es llevar las cosas legalmente", sostuvo Jefferson Farfán en 'La Linares'.

Además, es importante considerar que en la actualidad, Jefferson Farfán está involucrado en litigios legales con Magaly Medina, Olenka Mejía y Melissa Klug, siendo esta última su expareja y madre de dos de sus hijos.

Melissa Klug gana demanda contra la 'Foquita'

Hace unas semanas, Jefferson Farfán atrajo nuevamente la atención debido a acusaciones de supuesto maltrato psicológico hacia uno de sus hijos con Melissa Klug. Aunque el exfutbolista presentó pruebas que contradecían la versión de la empresaria, la decisión judicial favoreció a Melissa Klug. Como consecuencia, ahora la 'Foquita' debe cumplir con ciertas disposiciones impuestas por la Fiscalía.

"Prohibir a Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, realizar actos de violencia psicológica, (de forma directa o indirecta y/o cualquier medio), en agravio del adolescente", "Ordenar la evaluación seguida de una terapia psicológica (...) para que pueda recibir pautas de crianza y así fortalecer los lazos filiales con sus menores", fueron algunas de las medidas que ahora debe cumplir el ex de Yahaira Plasencia.

Ante esta nueva decisión en beneficio a sus menores hijos, la empresaria se mandó con una llamativa respuesta, que no pasó desapercibida, esto tras la defensa de Jefferson Farfán, quien negó haber rechazado a su hijo cuando lo visitó en su hogar. "Vuélvele a preguntar, pregúntale, llámalo y pregúntale, a ver si puede (hablar sobre el tema)", comentó de manera contundente la mamá de Samahara Lobatón, quien también lo demandó por presuntamente no cumplir económicamente con sus hijos.