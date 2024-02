Jeicy Pérez revela cuánto dinero Christian Cueva daba a Chris Soifer. ¿Más que a Pamela Franco?

¡Bomba! Jeicy Pérez, ex de Chris Soifer, abrió la caja de Pandora y reveló detalles que nos dejaron con la boca abierta. Jeicy lo contó todo en una transmisión en vivo desde República Dominicana sobre el amorío entre Chris Soifer y Christian Cueva.

Jeicy revela cuánto dinero le daba Cueva a Chris Soifer

En una transmisión en vivo desde República Dominicana con el programa "Amor y Fuengo", Jeicy Pérez, expareja de Chris Soifer, soltó la lengua y reveló un secreto jugoso. Te contamos los detalles.

Según Jeicy, cada vez que Chris Soifer se encontraba con el futbolista Christian Cueva, volvía a casa con los bolsillos llenos de billetes. ¿Cuánto? "Mil y algo de dólares", contó Jeyci. Sí, leyeron bien, ¡una verdadera fortuna!

Jeicy Pérez, con toda la picardía del caso, nos dejó saber que "ella venía con dinero, pero no le depositaba 280 soles, ella era más cara". Recordemos que se hizo público que le depositó 280 soles a Pamela Franco, quien fue amante de Cueva.

Y para darle más emoción al asunto, nos contó el truco que usaba para estar al tanto de estos encuentros clandestinos: un Airbnb (un alojamiento alquilado). Jeicy tenía acceso al chat de Chris Soifer, así que sabía todo: cuándo se escribían, dónde se veían y hasta cuánto billete traía de vuelta. ¡Una película, sin duda!

Pamela López estaba enterada

Pero eso no es todo. Jeicy Pérez también nos dejó con la boca abierta al contar que Pamela López, la esposa de Christian Cueva, estaba al tanto de este culebrón. "Pamela López me llamó y yo le conté sobre Chris Soifer y Cueva", dijo Jeicy.

Incluso, Jeicy reveló que Pamela López, esposa de Cueva, llamó a Chris Soifer para encararla. Esto dejó sorprendidos a los conductores, que especularon que podría ser un patrón de Pamela López. ¿Qué? Exponer a la amante de turno de su esposo mediáticamente para espantarla, así como recientemente hizo con Pamela Franco. ¿Será así? Solo ella lo sabe.

Pero no crean que la cosa se queda ahí, no señor. Jeicy también nos reveló la versión de Chris Soifer sobre este escándalo. Resulta que, al ser consultada, Chris admitió que sí, hubo una relación con el futbolista, pero todo eso había pasado "hace muchísimos años". Y para ponerle más picante al caldo, desmintió algunas cosas que había dicho Cueva, asegurando que en esa época no había familia ni matrimonio de por medio.

Así que ya saben, el mundo de la farándula no descansa ni un segundo. Chris Soifer, Christian Cueva, Jeicy Pérez, Pamela López, una historia cargada de billetes, secretos y emociones fuertes. Estaremos al tanto de cada detalle para contarles todo. ¡Hasta la próxima!