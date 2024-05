Jeinson Manuel es acusado de infidelidad por una 'segunda amante': "Sabía que él era casado"

Magaly Medina presentó el testimonio de otra mujer relacionada con el salsero Jeinson Manuel, en este caso Andrea Smith. Ante ello, la mujer reveló que mantuvo una relación extramatrimonial en Estados Unidos, después del testimonio previo de Alexandra Mori. La ola de críticas por este nuevo caso de infidelidad no ha parado para el salsero.

De esta manera, el intérprete vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pues las duras declaraciones de Andrea Smith lo dejaron 'mal parado'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jeinson Manuel acusado de infidelidad por nueva mujer

Durante una transmisión en directo en el programa Magaly TV: La Firme, Andrea Smith compartió que ella y el salsero se encontraban cuando él viajaba a Estados Unidos, a pesar de que ella sabía que él estaba casado. Jeinson Manuel le habría dicho que solo estaba con su pareja debido a amenazas.

De esta forma, la mujer reveló que conoce al salsero desde hace 5 años, pero aclaró que empezaron a salir desde hace dos años. En tal sentido, ante las nuevas revelaciones de Andrea Smith, el intérprete Jeinson Manuel vuelve a estar en el ojo de la tormenta.

"Comenzamos a salir (...) Sabía que era casado, él me decía que estaba con ella porque era la mamá de sus hijos y que le sabía cosas de él que la gente no se puede enterar (¿Su esposa lo chanteajaba?) Sí algo así (...) Antes de la mamá de sus hijos tuvo otra pareja, pero por los chantajes de su mujer tuvo que dejarla", sostuvo.

La joven no tuvo reparos en decir que se vieron varias veces y que iban a hoteles en Estados Unidos. "Entrabamos y salíamos juntos", dijo durante el enlace EN VIVO con Magaly Medina.

Alexandra Mori mostró chats de la infidelidad del salsero

Magaly Medina expuso nuevamente a otro músico involucrado en situaciones desleales en el ámbito de Chollywood. En esta ocasión, se trata del salsero Jeinson Manuel, quien supuestamente habría sido infiel a su esposa, con quien está desde los 15 años. En ese sentido, Alexandra Mori declaró para el programa de Magaly medina y echó de infiel al salsero.

"Él me agregó a Facebook, me pidió el número. Me empezó a hablar por WhatsApp y me dijo para salir. Mme vino a recoger y me dijo que estaba soltero y yo no lo vi con pareja ni con familia, como no era nada formal, acepté salir con él", dijo la jovencita.

Además, comentó que toda la orquesta de Jeinson Manuel sabía de su relación. "La gente decía que yo era su mujer, él me presentaba como su mujer, nada oculto delante de ellos, por eso te digo que yo no sabía que tenía pareja", acotó la primera chica acusando de infiel al salero.