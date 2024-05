Magaly Medina sobre visita de Ely Yutronic en el set de Paco Bazán: "Ella quería hacerlo pecar"

El periodista deportivo Paco Bazán y la conductora de ATV Noticias, Ely Yutronic, coincidieron EN VIVO la noche del martes pasado en el programa 'El deportivo en otra cancha'. Como era de esperarse, Magaly Medina no pudo dejar de mencionar el encuentro entre los dos colegas, pues muchos especulan sobre la posibilidad de que haya algo más que una relación meramente laboral o amistosa entre ellos.

De igual forma, Magaly Medina resaltó su 'molestia´ porque el periodista deportivo no la invita a su programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina habló sobre el encuentro entre Paco Bazán y Ely Yutronic

En una reciente entrevista para el programa de Paco Bazán, la periodista Ely Yutronic estuvo como invitada ante el asombro de los televidentes y usuarios en las redes sociales. Recordemos que se manejan rumores que entre ambos existiría algo más que una amistad. Sin embargo, el propio Paco Bazán ha negado este hecho. Ante ello, Magaly Medina no dudó en opinar sobre este encuentro en su programa de espectáculos.

"No sé si él se olvidó de la abstinencia que dice que mantiene hace dos años, claro casi casi es un monje, él mismo lo predica. Él trataba de mantener la compostura pero yo creo que ella quería hacerlo pecar", dijo la urraca entre risas al hablar de las imágenes.

En la entrevista, Paco Bazán le advierte a Ely Yutronic que con su madrina, Magaly, no se 'choca'. "Yo siempre que la tocan, me pongo bravo", dijo desatando las risas pícaras de la periodista. No obstante, pese a todos sus comentarios, Magaly Medina dejó en claro que el encuentro entre sus colegas es parte del show.

¿La Urraca enojada con Paco Bazán?

Durante la entrevista de sus colegas, Magaly Medina resaltó la frase que Paco Bazán le lanzó a Ely Yutronic. "Dice que la quiere conocer a profundidad jajaja, no sean mal pensados", acotó la urraca entre risas. No obstante, no dejó pasar el hecho de que Pazo Bazán no la ha invitado a ella a su programa.

Ante ello, Magaly Medina no dudó en mandarle un mensaje al periodista deportivo Paco Bazán. "A mí Paco nunca me ha invitado a su programa, tanto la madrina, la madrina, ahí se ve el cariño. Ella no llega ni al año y ya la invitó para conocerla a profundidad", indicó Magaly Medina, quien también se mostró asombrada por la visita de Ely Yutronic en el set del periodista deportivo.