Jessica Newton celebra logro de Lucía Arellano en el Miss Mundo 2024: "Segunda vez en 20 años"

La farándula peruana está que arde con las últimas noticias del Miss Mundo 2024, y Jessica Newton no se queda atrás. La actual presidenta de la Organización del Miss Perú aplaudió a Lucía Arellano, quien dejó el nombre de Perú en alto en la competencia internacional.

Jessica Newton elogia la participación de Lucía Arellano en el Miss Mundo 2024

Jessica Newton compartió su emoción en las redes, soltando un: "Segunda vez en 20 años que una peruana llega a clasificar desde que dejé la dirección del certamen, gran trabajo Lucía Arellano". Es un hito para el Perú y Jessica lo celebra a lo grande.

La fiesta no termina ahí. Jessica, siempre en el ojo público, no se quedó callada frente a las críticas y comentarios de Olga Sumarán, la nueva directora del Miss Perú Mundo. Las chispas volaron en esta batalla de reinas.

¡Guerra de reinas! Los dimes y diretes entre Jessica Newton y Olga Zumarán

Ante las indirectas de Sumarán sobre no regalar coronas y las críticas a certámenes en realitys como "Esto es guerra", Jessica soltó la bomba: "Que empiece mejorando su plataforma, que es a lo que ella se tiene que enfocar (...) No importa si alguien hace un certamen en un set de reality. Antes cuando se hacían los concursos, cuando me coronaron a mí, era en un teatro, con una cantidad de personas, hoy existen las redes sociales".

Y si pensábamos que Jessica quería más corona en su vida, la presidenta de la Organización Miss Perú dejó claro que no tiene ojo para la franquicia del Miss Mundo. "No estoy interesada en la franquicia Miss Mundo. Les deseo todo el éxito, pero creo que es parte de los que amamos los certámenes de belleza y al Perú, el estar siempre apoyando y me encanta que lo están haciendo todos", soltó Newton.

Pero el enfrentamiento no se queda ahí. Olga Zumarán, la nueva directora del Miss Perú Mundo, marcó territorio y le tiró con todo a Jessica. ¡Esto es guerra de reinas! "No, jamás. No hay forma", respondió Zumarán ante la pregunta de si elegiría a una reina en un reality como Esto es guerra.

Con su promesa de un Miss Mundo Perú justo y sin favoritismos, Zumarán viene con todo para cambiar el juego de los concursos de belleza en el país. Un giro inesperado que promete más drama y emoción.

Así que ya lo sabes, el Miss Mundo 2024 nos tuvo a todos al borde de nuestros asientos. Desde el apoyo de Jessica Newton a Lucía Arellano quien llegó al top 40 del certamen, hasta el enfrentamiento de reinas entre Newton y Zumarán, la farándula peruana está que arde.