Jessica Newton 'cuadra' a Olga Zumarán por críticas a sus certámenes: "Mejora tú, no mires al resto"

¡Atención, amantes de los certámenes de belleza! Aquí les traemos lo último directo de ese mundo. La exreina de belleza Jessica Newton no se quedó callada después de que Olga Zumarán soltara algunas críticas. Te contamos los detalles.

Jessica Newton 'cuadra' a Olga Zumarán

Jessica Newton, exreina de belleza, no se quedó calladita después de que Olga Zumarán, la nueva directora del Miss Mundo Perú, soltara unos comentarios fuertes. Vamos a sumergirnos en este enfrentamiento que está prendiendo fuego a las coronas.

Olga Zumarán agarró la batuta como la nueva jefa del Miss Mundo Perú y soltó la bomba: quiere llevar los concursos de belleza de nuevo a los teatros y le tira con todo al estilo de Jessica Newton, que ha realizado sus eventos en programas de televisión tipo reality. En pocas palabras, Olga dice adiós a los realities y quiere volver a lo clásico.

Jessica, siempre directa y sin pelos en la lengua, no tardó en responder. En una entrevista con "América Hoy", soltó la frase que está dando que hablar: "Que empiece mejorando su plataforma, que es a lo que ella se tiene que enfocar. Y es lo que yo le diría a todos, ¿tú quieres mejorar? Mejora tú, avanza tú, no mires al resto".

Jessica dice que hay que adaptarse a los nuevos tiempos

Pero ahí no para la cosa. Jessica defiende su estilo moderno y dice que el mundo ha cambiado. En sus propias palabras: "No importa si alguien hace un certamen en un set de reality. Antes, cuando se hacían los concursos, cuando me coronaron a mí, era en un teatro, con una cantidad de personas. Hoy existen las redes sociales".

Jessica tira más leña al fuego y recalca que las cosas han cambiado y todos tienen que adaptarse a los tiempos: "Las cosas no necesitas montarlas como antes, las cosas tienen que adaptarse a los tiempos. El mundo ha cambiado y hay que adaptarnos a todos los cambios y aprender y estar dispuestos a evolucionar".

Esto no es solo un simple intercambio de opiniones. ¡Es una batalla real entre las reinas del Perú! Olga, con su nuevo cargo en Miss Mundo Perú, quiere renovar, mientras que Jessica, con su experiencia y estilo innovador, defiende su manera de hacer las cosas.

Y así, la guerra de las coronas ha comenzado. ¿Están listos para más novedades candentes? Estaremos pendientes de cualquier novedad de esta batalla de reinas que está que arde. ¡Hasta la próxima!