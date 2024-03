Jossmery Toledo no descarta tener 'saliditas' con Jefferson Farfán: "No puedo decir nunca"

Jossmery Toledo, conocida por su pasado como policía y su participación en realities, reveló detalles sobre su vínculo con el exfutbolista Jefferson Farfán. En una entrevista exclusiva para el programa "Amor y Fuego", la exchica reality contó lo que ocurrió en el departamento de Farfán, del cual salió al amanecer con su vestido en mano en noviembre del 2023.

Jossmery Toledo, conocida por su paso en realities y su antigua carrera policial, ha vuelto a ser tema de conversación tras sus revelaciones sobre una posible relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

En una entrevista exclusiva para el programa "Amor y Fuego", Jossmery compartió detalles sobre lo que ocurrió en el departamento de Farfán, del cual salió al amanecer con su vestido en mano en noviembre del 2023.

Según Jossmery, ella asistió solo a una reunión en el lugar y aseguró que Jefferson no estaba presente en ese momento. "Siempre hay reuniones y creo que es normal que tú puedas reunirte sin hacer nada, ya lo que tú quieras hacer es tu vida privada. No estaba ese día Jefferson, solamente estaban sus primos, conozco a su familia", explicó.

Cuando se le preguntó si descartaba la posibilidad de tener futuras salidas con Farfán, Jossmery se mostró nerviosa y no lo descartó: "No me involucren con ningún pelotero, por favor, estoy limpia ya. (¿Qué pasaría si de acá a un tiempo te vemos saliendo con él?) No, no, no. Creo que no, más probable que no. No puedo decir nunca, no voy a escupir al cielo, pero igual".

Jossmery exigente con su próximo galán

Jossmery también expresó su preferencia por estar con alguien sin hijos y soltero, lo que sugiere que prefiere un perfil diferente al de Jefferson Farfán. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que algo pueda suceder en el futuro entre ellos.

En cuanto al incidente anterior en el departamento de Farfán, Jossmery aclaró que simplemente se trató de una reunión normal y que Jefferson no estaba presente en ese momento. Esta aclaración busca desvincularla de cualquier especulación sobre un posible romance con el exfutbolista.

Jossmery Toledo ha estado en el ojo público debido a su vida amorosa, especialmente después de recibir medidas de protección contra su expareja Paolo Hurtado. Sus comentarios sobre Jefferson Farfán podrían generar más interés y especulación sobre su situación sentimental.

La incertidumbre sobre una posible relación entre Jossmery Toledo y Jefferson Farfán sigue en el aire, y sus declaraciones ambiguas mantienen a sus seguidores en vilo sobre lo que podría suceder en el futuro entre ellos.