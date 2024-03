Jossmery Toledo celebra medidas de protección contra Paolo Hurtado: "Por fin"

¡Noticia de último momento! Jossmery Toledo ha logrado una importante victoria legal en su lucha contra Paolo Hurtado por violencia psicológica. El Poder Judicial ha admitido la denuncia de la expolicía contra el futbolista.

Paolo Hurtado ya no puede acercarse o escribirle a Jossmery Toledo

El Poder Judicial dio luz verde a la denuncia de Jossmery Toledo contra Paolo Hurtado por violencia psicológica. Según el documento oficial, se admitió la demanda de la ex policía por violencia contra la mujer.

Según el documento oficial, el tribunal ha admitido la denuncia presentada por Jossmery Toledo contra Paolo Hurtado por violencia contra la mujer. Esto es lo que dice el documento: "Admitir a trámite la denuncia interpuesta por Toledo Coronel Jossmery Enith en contra de Hurtado Huertas, Christopher Paolo César, por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia psicológica".

Además, el tribunal ha otorgado a Toledo las medidas de protección que había solicitado. Esto es lo que menciona el documento: "Otorgar medidas de protección provisional a favor de la víctima Toledo Coronel, Jossmery Enith en contra de Hurtado Huertas, Christopher Paolo César".

Jossmery celebra medidas de protección contra Hurtado

Jossmery Toledo se mostró aliviada y celebró la decisión del Poder Judicial. También expresó su esperanza de que la justicia actúe de manera similar contra la familia de Rosa Fuentes, la aún esposa de Hurtado. Jossmery dijo: "Por fin, ahora me falta medidas de protección contra la familia de la esposa".

Jossmery también expresó sus preocupaciones y explicó: "No me quiero encontrar en la calle y que voy a esperar que pase algo porque sé que en algún momento en una fiesta, que sé yo, algo en común, me las cruce, entonces yo no voy a esperar a que me hagan algo".

El espacio de espectáculos "Amor y Fuego" reveló algunas de las restricciones impuestas a Hurtado. Según el programa, el juzgado le ha prohibido a Hurtado: ejercer actos de violencia física y psicólogica, acercarse a su domicilio, centro de estudios, trabajo o una distancia de 500 metros, impedimento de comunicación telefónica o electrónica, Facebook, WhatsApp, entre otros.

Jossmery Toledo está más protegida que nunca. La justicia ha dado un paso importante en su caso y espera que esta victoria sirva como ejemplo para combatir la violencia contra la mujer, así como el de muchas otras mujeres. Seguiremos al tanto de todas las novedades al respecto.