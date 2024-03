Jossmery Toledo les responde con todo a sus 'haters' en redes sociales: "Me gusta verme como hombre"

Jossmery Toledo respondió enérgicamente después de notar las numerosas críticas que recibe en sus redes sociales debido a su apariencia física. La modelo no se quedó callada y expresó su disgusto hacia todos aquellos seguidores que se burlan de su aspecto.

Además, la ex participante de reality confesó que le gusta verse tal como es y que ignorará a todos sus detractores. Incluso, sostuvo que seguirá subiendo fotos mostrando sus 'gains'. Por otro lado, enfatizó que aún le falta mucho para alcanzar sus objetivos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jossmery Toledo arremete contra sus 'haters'

Jossmery Toledo recurrió a sus plataformas de redes sociales para enviar un mensaje contundente contra aquellos que han estado criticando su apariencia física. La modelo dejó claro que le preocupa poco lo que escriben sus detractores y que a ella le encanta verse con musculatura.+

Jossmery responde a sus haters

"Para algunas personas que no les gusta cómo me veo, pues no me interesa, a mí me gusta verme así musculosa, como hombre. Llenador de techo o lo que dicen mucho en los comentarios. Yo seguiré mostrando los Gains. Porque me costó años de trabajo y me siento feliz por lograrlo y todavía falta más", mencionó Jossmery Toledo en sus redes sociales.

Después de que varios usuarios de Instagram se burlaran de su aspecto tras publicar una fotografía en su red social, la modelo peruana compartió un mensaje dirigido a sus detractores. Jossmery Toledo respondió a cada uno de sus críticos con contundentes palabras.

Arrepentida de lo que tuvo con Paolo Hurtado

Hace algunos meses, Jossmery Toledo reveló que consideraba a Paolo Hurtado como uno de sus mayores errores en la vida. La modelo peruana admitió haberse enamorado del 'Caballito' y haber creído todo lo que él decía sobre su separación de su esposa.

"La verdad, yo sí me equivoqué, yo lo acepté. Él me decía que estaba separando, me mostraba pruebas y yo obviamente le creía, porque me mostró conversaciones. Estaba enamorada, ciega. Sé que fue el ampay del año y el error de mi vida del año", indicó Jossmery Toledo.

Por otro lado, hace algunas semanas, Jossmery causó controversia al realizar un comentario irónico sobre el famoso voucher de depósito que el futbolista Christian Cueva hizo a Pamela Franco por un monto de S/280 soles.

"Mira, no aceptaría tan bajo ¡Se lo devuelvo!", respondió Toledo. "¿Qué monto aceptarías en todo caso?", le consultó Ricardo Rondón a lo que Jossmery respondió con ironía: "Cinco mil".