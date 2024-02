Jossmery Toledo a Pamela Franco por aceptar 280 soles de Cueva: "Es muy pobre, cinco mil mínimo"

La farándula peruana no deja de sorprender y, esta vez, Jossmery Toledo, conocida por sus enredos amorosos, alzó la voz sobre el inusual depósito de 280 soles que Christian Cueva le hizo a Pamela Franco. La exmodelo no se quedó callada.

Jossmery Toledo sobre depósito de Cueva a Franco

Jossmery Toledo no se muerde la lengua y opina sobre el reciente chisme del depósito de 280 soles que Christian Cueva le hizo a Pamela Franco. La exmodelo tiene mucho qué decir.

Jossmery, famosa por su relación clandestina con Paolo Hurtado, se burló cuando le preguntaron si alguna vez le habían depositado 280 soles para relajarse, como hizo Cueva con Pamela Franco. "No aceptaría tan bajo, se lo devuelvo. Es muy pobre, ¿cómo le va a dar 280 soles? (...) Cinco mil como mínimo", soltó entre risas en el programa "América Hoy".

Porque hasta en el mundo de las "amantes" HAY NIVELES. Sino miren lo que acaba de decir Jossmery Toledo sobre los 280 soles que le depositó Cueva a Pamela Franco 😂👇🏼 pic.twitter.com/sP5apzTVcT — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 15, 2024

Ricardo Rondón, en medio de la buena onda, le lanzó otra pregunta: "¿Desde qué monto aceptarías?" y Jossmery, sin pelos en la lengua, sentenció: "De 5 mil". La exintegrante de la Policía Nacional del Perú no solo ridiculizó la suma de Cueva, sino que también dejó claro que su romance con futbolistas ya es cosa del pasado y que ahora ella se compra sus cosas.

Jossmery, conocida por su relación con Paolo Hurtado, hizo gala de su sinceridad al comentar sobre el depósito de Cueva a Pamela Franco. Además de burlarse de la suma, hizo una indirecta al compararla con el generoso apoyo económico que recibía de Paolo Hurtado, quien le prometió pagarle su maestría y le depositaba mensualmente un monto significativo.

Jossmery no quiere saber nada de futbolistas

La exchica reality dejó claro que ya no quiere saber nada de futbolistas y que ahora está enfocada en su carrera y en comprarse sus cosas. En medio de risas, Jossmery lanzó: "Ya no quiero saber nada de futbolistas, estoy curada. Trabajo en mis eventos y me compro mis cosas. No quiero nada con ninguno, el brasileño (a quien conoció en Brasil) es empresario y soltero".

La farándula peruana sigue dando de qué hablar y, esta vez, Jossmery Toledo, con su sinceridad característica, ha puesto sobre el tapete la escasa suma que Christian Cueva le depositó a Pamela Franco. Un episodio que no solo arrancó risas sino que también dejó claro que para Jossmery, 5 mil soles son el mínimo aceptable en estos líos amorosos.

Jossmery Toledo, una de las figuras más controversiales de la farándula, no se anduvo con rodeos y soltó la frase del día al referirse al depósito de Cueva. Sin duda, sus comentarios directos y su estilo generaron risas sobre la situación.