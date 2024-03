Juan Carlos Orderique indignado tras rumores de Yola Polastri y Charlie García: "Merece respeto, es un ícono"

Juan Carlos Orderique solicitó más respeto hacia Yola Polastri, la recordada animadora infantil, debido a su importancia en la historia de la televisión. Esto fue en respuesta a los comentarios de los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna de 'Hablando huevadas', quienes sugirieron en uno de sus programas que Polastri consumía sustancias tóxicas con el músico Charly García.

Estos comentarios rápidamente se viralizaron en las redes sociales, pues muchos tomaron las palabras de los comediantes como ciertas. Incluso, la propia Yola Polastri mostró su indignación frente al caso. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Juan Carlos Orderique defiende a Yola Polastri

Debido a las recientes declaraciones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre la vida privada de Yola Polastri, el conductor de televisión Juan Carlos Orderique pidió más respeto para las recordada animadora infantil. Además, resaltó su trayectoria de largos años en la televisión peruana.

"Lo que se ha insinuado es un tema muy delicado y Yola Polastri merece respeto, nadie debe hacer comentarios como esos; ella es un ícono de la televisión, es parte de la historia", señaló Juan Carlos Orderique.

Es importante destacar que el conductor estuvo involucrado durante varios años en el programa infantil de Yola Polastri. Desde su infancia, desempeñó el papel de narrador de noticias en el segmento "El Americanito" y luego trabajó en la producción del programa, el cual se transmitía por América Televisión.

"He ido por muchos años todos los domingos a la casa de Yola porque hacíamos la secuencia del 'Americanito' y nunca he visto nada extraño. Me sorprenden estas cosas, como te digo, Yola merece respeto", enfatizó el conductor de 'Sí va a salir'.

Agradecido con el cariño del público

Por otro lado, Juan Carlos Orderique expresó su gratitud al público por el apoyo mostrado en la audiencia del programa 'Sí va a salir', el cual el pasado domingo fue el más popular del fin de semana, superando a los programas dominicales. Recordemos que el conductor se ha ganado el cariño del público con el paso de los años.

"Estoy agradecido con el público por el respaldo en el rating, me sorprendí de haber sido líderes el día domingo. Hemos trabajado mucho para hacer un buen programa y la gente lo disfruta mucho. Para este domingo seguiremos llevando sano entretenimiento con una cobertura especial del partido de la selección ante Nicaragua, que se ha jugado este viernes en el estadio Matute en La Victoria. El programa tiene un filin especial con el hincha peruano, así que va a estar muy divertido", añadió Orderique.