Yola Polastri sobre graves acusaciones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza: "No hablen tonterías"

¡Atención, amantes de la farándula! Un escándalo ha sacudido el mundo del espectáculo y tiene como protagonista a la querida animadora infantil Yola Polastri. La popular presentadora se encuentra en el ojo del huracán luego de que los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza soltaran una bomba durante su show "Hablando Huevadas".

La fuerte acusación de Ricardo Mendoza contra Yola Polastri y Charly García

La farándula está que arde con las últimas declaraciones de Yola Polastri. La famosa animadora infantil ha salido a desmentir con todo a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, y vaya que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo.

Según cuentan, en su programa "Hablando Huevadas", estos comediantes soltaron una bomba al afirmar que Charly García se ponía a consumir drogas en la casa de nuestra querida Yola.

"Charly García tenía un requerimiento cuando venía a Lima, solo uno. A él le gustaba encerrarse con sus amigos a drogarse, pero no sabes en qué casa. Es de un personaje mujer. Es Yola Polastri. Fue algo que me contaron. Que a Charly le gustaba encerrarse en la casa de Yola para cantar la 'banda de Cepillín'", dijo Ricardo Mendoza con nombres y apellidos. Pero, ¿qué ha dicho ella al respecto?

Yola responde la grave acusación de Jorge y Ricardo

En una entrevista exclusiva, Yola no se quedó callada y afirmó: "Lo que ellos están hablando son tonterías, como su programa lo dice. La verdad es que no pienso hacer un problema en mi vida, más porque estoy muy delicada. Están hablando de cosas que no son ciertas, que se informen bien y que no lo digan sin pruebas".

Pero la cosa no termina ahí. En otra entrevista, Yola explotó de rabia. "No hablen tonterías, no se metan conmigo, me están calumniando con esas cosas locas", exclamó.

Y lo más sorprendente de todo es que, a pesar de estas graves acusaciones, Yola decidió no demandar a estos comediantes. ¿La razón? Porque está preocupada por su salud. "No estoy para complicarme más la vida con cosas que no son ciertas. Me parece una falta de respeto y lo único que puedo pensar es que van en contra de los valores", sentenció.

Imagínense el revuelo que ha causado esta noticia en el mundo del espectáculo. Es una locura total. Pero lo que es seguro es que Yola Polastri no se va a dejar pisotear por nadie. Así que, estaremos muy atentos para traerles todos los detalles de esta historia que promete tener muchos más capítulos. La farándula no deja de sorprendernos. ¡Hasta la próxima!