Julián Zucchi confirma romance con reportera: "Es la chica que quiero, que me hace feliz"

Julián Zucchi nuevamente tocó detalles en su vida personal A pesar de haber anunciado que no volvería a hablar sobre el tema y es que el día de ayer ha recibido una ola de críticas de parte de diversos programas espectáculo.

El argentino acaba de llegar al Perú después de haber estado algunos días en España cumpliendo con su trabajo por lo que bien pisó suelo peruano realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para dejar en claro algunos puntos por los que viene siendo criticado luego de haber dejado mal parada a su actual saliente y por haber afirmado que todavía ama a Yiddá Eslava.

Reafirma su compromiso con Priscila

Julián Zucchi tuvo que salir nuevamente a dar la cara luego de presuntamente haber minimizado a su actual saliente de Priscila Mateo y es que el argentino el día de ayer brindó diversas declaraciones en la que afirmaba todavía tenerle un sentimiento a la madre de sus hijos dejando de lado los sentimientos de la reportera de Magaly.

Es por ello que el actor decidió hacer un breve comunicado en sus redes sociales a través de una transmisión en vivo en donde quiso poner punto final a los malentendidos que se suscitaron debido a sus palabras.

Inicialmente, afirmó que nunca quiso decir que se sintió obligado a oficializar sus salidas con la reportera y aclaró que lo hizo porque ya tenían un acuerdo que al final de cuentas no salió como lo esperaban.

"Priscila quería hablar personalmente con Magali antes de que nosotros hagamos público esto y yo lo respeté por eso dije que cuando sale la ampay me vio obligado a hablar ya Que Magaly se encontraba de viaje y a su retorno que fue el día lunes se publicaron las imágenes donde estaba con ella en una discoteca", dijo Julián.

El argentino recalcó que Priscila entiende que nunca fue con mala intención sus palabras y que solamente ellos dos saben cómo fueron los hechos.

"Pido disculpas por la palabra de que me había obligado lo que quise decir era que si hubiese sido por mí no decía nada pero como estaban hablando cosas que no me gustaban de Priscila que es una chica que quiero que aprecio y que pienso que es una gran mujer y una gran mamá", agregó.

Asimismo, Julián sorprendió a propios y extraños al revelar que todavía mantiene comunicación con la reportera y al parecer siguen en planes para que su relación se fortalezca y tal vez lleguen a oficializar dentro de poco.

"Me hace feliz me dan ganas de bailar cuando logro sentirme mejor aparece Priscila en mi vida y cuando me entrevista la conozco mejor. Es la chica que quiero que me hace feliz", recalcó el argentino.

Al parecer este romance todavía se encuentra viento en popa a pesar de haber recibido una ola de críticas e incluso Magaly Medina le aconsejó a su reportera que desista de seguir con este romance ya que considera que Julián no ha sanado del todo sus heridas del pasado con Yiddá Eslava.

Julián Zucchi y Priscila Mateo no ocultan su amor en redes

De un momento a otro, la "cordial" relación que había entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava pasó a uno de sus capítulos más tristes. Cuando todos pensaban que habían terminado en buenos términos, la excombatiente lanzó la "bomba" y confesó que el argentino "sacó los pies del plato" durante su romance.

Las imágenes entre Julián Zucchi y Priscila Mateo mostradas por "Amor y Fuego" fueron el detonante para que todo "reventara" y Yiddá Eslava se dejó ver muy molesto por esta situación. Sin embargo, pese a las críticas en redes sociales y la propia madre de sus hijos, el ex "Parchis" ha decidido no esconderse más y se ha mostrado en las últimas horas muy cariñosos con su "exclusiva".

En redes sociales, Priscila Mateo publicó un video con un mensaje de autoayuda. "Aprendamos a estar solas sin sentirnos solas y disfrutémonos. Lo demás viene por añadidura", se lee en el video. Lo curioso es que este clip fue subido hace cuatro días por la reportera y hace unas horas, el ex "Combate" mostró su amor.