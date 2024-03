Julián Zucchi explica por qué apagó las cámaras de su casa en Argentina: ¿Desmiente infidelidad a Yiddá?

Hoy traemos una noticia interesante del mundo del espectáculo. Julián Zucchi ha salido a hablar sobre el misterioso momento cuando apagó las cámaras de su casa en Argentina, que ha levantado polémica en torno a su relación pasada con Yiddá Eslava. ¿Qué dijo Julián para aclarar este enredo? Te lo contamos todo.

Julián Zucchi explicó por qué apagó las cámaras de su casa en Argentina

El actor Julián Zucchi salió al frente para contar su verdad sobre cuando apagó las cámaras de su casa durante su viaje en Argentina. Esto hizo saltar chispas entre él y su ex, Yiddá Eslava. ¿Será que hubo infidelidad en el aire? Aquí les tenemos todos los detalles.

Según Julián, todo este lío (de señalarlo de infiel) comenzó después de que Yiddá afirmara en una llamada con "Amor y Fuego" que descubrió una supuesta infidelidad en Argentina, gracias a un GPS y unas cámaras apagadas en la casa. Pero Julián, no se quedó callado.

En una charla sincera con sus seguidores en Instagram, a través de un live, Julián aclaró que el apagón de las cámaras fue para no espiar a nadie. Resulta que había un amigo en su casa y necesitaban privacidad para hablar de asuntos personales.

Julián Zucchi responde preguntas sobre su presunta infidelidad. (Foto: Instagram)

"Había un amigo acá en la casa que vino a acompañarme porque había decidido separarme. Ya había pasado por varias rupturas con Yiddá y me vine a Argentina. Vino mi amigo y las cámaras de seguridad son para eso, no para espiar una conversación privada entre dos personas, eso es ilegal. Se desconectó la cámara para que no escuchen", aclaró.

Pero eso no es todo. Julián explicó que las idas y venidas en su GPS no eran por andar de picaflor. Simplemente estaba visitando a varios amigos que lo estaban ayudando en esos momentos difíciles. "Si me hablan de GPS, ese GPS señalaba a todos lados porque visitaba a varios amigos para que me ayuden con esta situación", explicó.

Además, Julián reveló que las cámaras también se apagaron porque su amigo andaba por la casa en calzoncillos y eso no era muy apropiado. "Además, se apagó porque él paseaba en calzoncillo y no me parecía apropiado. Repito, las cámaras son para seguridad, está prohibido y penado espiar a personas", reveló.

¿Julián negó la infidelidad?

Pero, ¿qué dice Yiddá sobre todo esto? Según ella, tiene pruebas contundentes de la supuesta infidelidad de Julián. Dice que encontró mensajes comprometedores en las redes sociales de Julián y hasta descubrió un perfil falso en Instagram que él había creado para comunicarse con otra persona.

Yiddá también aseguró que confrontó a Julián con todas las pruebas en la mano y que él terminó por aceptar su error. Sin embargo, ahora Julián dice otra cosa. Él señala que es mentira que una mujer haya ingresado a su hogar en Argentina.

La privacidad que necesitaba para hablar con su amigo fue lo que, según él, lo llevó a apagar las cámaras. También, resaltó que como su propiedad se encuentra en un barrio privado, se necesita permiso para entrar. Así que, habría pruebas de quién ingresó.

"A mí no me parece bien espiar conversaciones privadas. Si dudan que alguien ingresó a esta casa, es un barrio privado y se tiene que dar permiso antes de ingresar, así que de todo hay pruebas", dijo Julián Zucchi.

Así que ya lo saben, Julián Zucchi dio su versión de los hechos y desmintió cualquier infidelidad. ¿Será que Yiddá tiene razón? Seguiremos al tanto de esta historia que parece sacada de una telenovela.