Yiddá Eslava comparte emotivo mensaje en redes: "Todas las fiestas y feriados cambiaron desde que soy mamá"

Yiddá Eslava ha aprovechado estas fechas en las que conmemoramos la Semana Santa para poder disfrutar de la compañía de sus hijos, como se sabe la actriz se turna a su engreídos con su expareja Julián Zucchi con quien finalizó su relación en malos términos.

La productora y actriz fue junto a sus hijos a la playa para disfrutar del clima y del cariño de sus pequeños quienes también son amantes de la brisa del mar.

Feriados con sus engreídos

Yiddá Eslava compartió una emotiva publicación en sus redes sociales sobre la buena compañía de sus hijos, actriz llamó a la reflexión a sus seguidores y los invitó a aprovechar de todos los momentos con los más pequeños de casa ya que el tiempo pasa y demasiado rápido.

"Todas las fiestas y feriado cambiaron desde que soy mamá 😍 ellos son mi MI CUMPLEAÑOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO, SEMANA SANTA...", escribió en un primer momento la actriz.

Asimismo, Yiddá afirmó que sus hijos pronto serán unos adolescentes quienes querrán pasar más tiempo con sus amistades por lo que prefiere aprovechar cada momento con ellos y registrarlo en emotivas fotografías o videos.

"No es un sacrificio, sé que cuando crezcan ellos querrán irse con los amigos 😢 y es el ciclo de la vida. Hay que aprovecharlos ahora", finalizó diciendo Eslava.

Como se sabe, Julián se encuentra en Argentina donde está su familia y pasando estos días feriados al lado de los suyos pero lejos de sus hijos a quienes extraña en todo momento.

Usuarios no dudaron en respaldar las palabras de Yiddá quienes consideran que es ella quien ha ganado ha raíz de su separación con Julián y la cual ha sido marcada por el escándalo mediático.

¿Julián Zucchi manda indirecta a Yiddá Eslava?: "Bandida, farsante, no me cuidaste"

Durante los últimos días, Julián Zucchi es la noticia principal de los portales del espectáculo nacional. El argentino se ha visto envuelto en un escándalo junto a Yiddá Eslava, quien lo acusó de infiel, entre otras cosas más.

Pese a que nunca ha hablado mal de su expareja, esta vez, todo haría indicar que el ex "Combate" se cansó de los ataques e indirectas de Yiddá Eslava y decidió responder con todo. En una de sus recientes historias en Instagram, el argentino sorprendió a sus seguidores al lucirse en el estadio de River Plate, donde se iba a realizar un gran concierto.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la letra de una canción que compartió. El "gaucho" compartió parte de la letra de "Sinvergüenza", interpretado por Emanero, Ángela Torres, Karina y J Mena) y le habría mandado una CONTUNDENTE INDIRECTA a Yiddá Eslava.