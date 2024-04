¡Juntos, pero no revueltos! Mario Hart y Leslie Shaw se cruzan en avant premier de 'Chabuca': "Seguro tiene miedo"

La ex pareja conformada por Leslie Shaw y Mario Hart se encontraron en el avant premier de la película de Ernesto Pimentel 'Chabuca', ambos prefirieron no cruzar miradas, sin embargo, se vivió un momento tenso.

Cabe resaltar que la separación de Leslie Shaw y Mario Hart fue polémica y en malos términos ya que al parecer el piloto de autos le habría sido infiel a la rubia cantante.

Se vieron las caras

Durante el avant premier de 'Chabuca' realizado el día de ayer 8 de abril, evento que reunió a diversos personajes del espectáculo entre ellos Mario Hart, Korina Rivadeneira y Leslie Shaw.

la presencia de la parejita al parecer incomodó a la cantante, pese a ello las cámaras captaron a Korina con un semblante relajado e incluso bailando muy cerca del escenario donde se encontraba la cantante.

Por su lado, Mario Hart se hacia el loco tratando pasar desapercibido ante la presencia de su expareja quien se encontraba bailando junto a la 'Chola Chabuca'.

Leslie Shaw en el avant premier de 'Chabuca'

Un diario local habló en exclusiva durante el evento con la cantante para cuestionarle sobre la presencia de Mario Hart, lejos de incomodarse por la pregunta, Leslie lo tomó con humor fiel a su estilo.

"No no lo he visto. Se me va correr, siempre se me ha corrido. Ahora no lo he visto, pero ahorita lo miro con mi mirada amenazadora. Seguramente me tiene miedo, como la mayoría de mis ex", dijo la rubia entre risas.

Mario Hart tampoco se quedó callado ante la presencia de su expareja y lo pasó por años fríos restándole importancia a este suceso priorizando su tranquilidad y la de su familia.

Mario Hart en el avant premier con Korina Rivadeneira

"Ni me he dado cuenta que estaba acá. Siempre he tratado de no referirme sobre ella y evitar estos jueguitos que es lo que ella busca, prefiero mantenerme al margen. Yo estoy feliz con mis cosas, con mi vida, con mi familia, es innecesario de mi parte referirme a terceras personas. Calificarla como una mochila me parecería ofensivo, la respeto como respeto a todas las mujeres. Le deseo que sea feliz", acotó el piloto.

Leslie Shaw sí quiere tener un esposo, pero no quiere tener hijos: "Me da mucha ansiedad"

La cantante urbana Leslie Shaw se encuentra actualmente comprometida con su novio El Prefe. Llevan una relación de varios años y planean casarse a lo grande, pero la artista peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar que no desea convertirse en madre en esta vida.

En una entrevista con Verónica Linares, Leslie afirmó que desea tener una pareja que lo acompañe siempre, pero no quiere ser madre: "Yo no quiero tener hijos, pero un esposo que me soporte tantos años, sí".

Linares le pregunta sobre sus razones y ella responde: "No sé, me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo. Todo, la panza, las estrías, la crianza... creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi próxima vida, no sé".

Luego, comenta que no es un tema solo por los cambios físicos, sino por los nervios de que pueda pasarle algo: "Es por todo, traes a un ser, un alma a esta vida y no lo puedes dejar ahí que se contagie de algo o que le pase algo. Yo creo que me enfermaría de los nervios".