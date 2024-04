¡No va más! Yiddá Eslava le prohíbe a Julián Zucchi el ingreso a su productora tras segunda carta notarial

Yiddá Eslava envió una segunda comunicación oficial a Julián Zucchi, a través de carta notarial, con el fin de restringir su acceso al local de la productora que ambos poseen. La actriz comunicó a su expareja que no tendrá autorización para ingresar a las oficinas hasta el año 2025.

Según se detalla en el documento legal, en el lugar se estarían realizando actividades, por lo cual el actor no deberá acercarse. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yiddá Eslava le prohíbe el ingreso a Julián Zucchi

Recientemente Yiddá Eslava le envió una nueva carta notarial a Julián Zucchi, pero en esta ocasión le prohíbe el ingreso a las instalaciones de la productora de la cual ambos son propietarios. "Informo que voy a estar realizando actividades en el inmueble desde el 2 de abril hasta el 31 de enero del 2025, periodo en el cual no le estará permitido el ingreso a las instalaciones″, se lee el documento legal.

A pesar de ser ambos propietarios del edificio, Yiddá Eslava le comunicó a Julián Zucchi que emprenderá acciones legales si intenta obstaculizar o interferir con el uso de las instalaciones. Ante ello, el hecho no ha pasado desapercibido por los usuarios en las redes sociales. Recordemos que ya han criticado a la actriz anteriormente por sus últimas acciones en contra de Julián Zucchi.

Julián Zucchi intentó entrar a las instalaciones

Amor y Fuego compartió imágenes de Julián Zucchi tratando de acceder al lugar donde está ubicada la productora que estableció en asociación con Yiddá Eslava. Aunque ambos son propietarios del edificio, la actriz le envió una carta notarial para impedirle la entrada desde abril hasta el año 2025.

En el video se observa que el argentino intenta abrir la puerta con fuerza, pero no tiene éxito en entrar. Parece ser que Yiddá Eslava habría cambiado las cerraduras. "Nos han llegado unas imágenes donde Julián intenta ingresar a tu estudio, pero le has cambiado la chapa ¿Es verdad?", le cuestiona el reportero.

Por otro lado, Yiddá Eslava optó por explicar las razones detrás de su reciente acción de enviar una carta notarial a su expareja, indicando que, al igual que él mencionó, ella también ha perdido algunos contratos y busca evitar complicaciones.

"A mí se me cayeron campañas, obvio que sí, pero yo me genero trabajo (...) Lo que estoy viviendo no se lo deseo a nadie. Cuando una mujer manda carta notarial o una denuncia es por algo. Detrás hay mucho más profundo que 'déjalo facturar' (...) pero hay que avanzar firmes, siempre van hablar pero sin saber", mencionó.