Karen Dejo revela estar enamorada de su galán: "Mi hija va a crecer, se irá y yo debo darme una oportunidad"

Karen Dejo, la popular 'Sabrosura' se encuentra viviendo la mejor etapa en el ámbito sentimental y es que la chica reality se mostró más enamorada que nunca de su actual pareja pakistaní Shahid Khan.

La modelo reveló que su hija ha sido muy comprensiva con ella en aceptar su nueva relación y es que la comunicación con su engreída ha sido fundamental para volver a creer en el amor.

En su mejor momento

Karen Dejo fue entrevistada por 'América Espectáculos' y reveló que dentro de poco su pareja extranjera Shahid Khan pisará tierras peruchas para compartir tiempo con su amada y para conocer a la hija de la modelo y a su madre.

"Va a venir ahí se los presento, vendrá por dos semanas, va a conocer a mi hija y a mi mamá", dijo Karen Dejo feliz de poder compartir con su pareja junto a su familia.

Por otro lado, confesó que inicialmente fue complicado su relación ya que su única hija sentía celos pero la comunicación entre ambas logró que la menor entendiera que su madre merece ser feliz.

"Ella va a crecer se ira a estudiar fuera y yo debo darme una oportunidad", reveló la 'Sabrosura' convencida de que esta vez es la vencida.

Cabe resaltar que Karen ya lleva algunos meses con su novio y hasta viajó para disfrutar de su compañía ya que por el momento Shahid Khan no podía viajara al Perú.

"Estoy bien, estoy tranquila", Karen Dejo revela detalles de su nuevo galán pakistaní

Karen Dejo se animo a revelar algunos detalles de su vida privada, pues la modelo confesó que está enamorada pero prefiere mantener su vida personal lejos de las pantallas.

"Estoy tranquila, estoy feliz. Debo respetar la privacidad de la otra persona", dijo la chica reality quien recalcó que no hablará mucho del hombre que le ha robado el corazón.





Asimismo, Karen reveló que lleva muchos años en el mundo del espectáculo por lo que sabe como se maneja la situación, hasta recalcó que se siente tranquila porque no le hace daño a nadie.

"Manejo las cosas en privado, soy una chica soltera, no hago daño a nadie, no me escondo", agregó.

Finalizó, diciendo que se encuentra tranquila y feliz de poder compartir su vida con alguien a quien le tiene mucho cariño y respeto por lo que prefiere no ahondar en detalles de su vida sentimental.

Cabe resaltar que Karen se ha mantenido alejada de escándalos mediáticos por el bienestar de su hija.