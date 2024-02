¿Terminaron? Patricio Parodi rompe en llanto EN VIVO tras visita de Luciana Fuster a "Esto es Guerra"

¡Triste momento! Esto es Guerra vivió ayer una jornada intensa y melancólica. Todo parecía felicidad con la presencia de Luciana Fuster como conductora invitada al programa, sin embargo, esto cambió en cuestión de minutos. Patricio Parodi, como pocas veces se le ha visto, rompió en llanto poco después del ingreso de la reina de belleza y encendió las alarmas en todos sus compañeros, quienes no dudaron en darle un fraternal abrazo. En redes sociales se especula que la parejita está atravesando una crisis y el llanto del "Pato" lo confirmaría.

Patricio Parodi rompe en llanto en Esto es Guerra

Durante la emisión del programa de Esto es Guerra del viernes 16 de febrero, Patricio Parodi mostró su lado más sensible. El capitán del equipo de los "guerreros" rompió en llanto en pleno programa EN VIVO, minutos después de la presentación de Luciana Fuster como conductora invitada.

La reina de belleza llegó al reality para apoyar a los combatientes y cuando era presentada por Johanna San Miguel, el popular "Pato" no aguantó más y rompió en llanto ante la sorpresa de todos sus compañeros en el estudio.

"Patricio, hoy día no es un buen día para ti y lo sabemos. No vamos a tocar ese tema, pero vamos a comprender más adelante..." , señalaba Johanna San Miguel cuando Patricio Parodi no aguantó las lágrimas y se "quebró" en pleno programa EN VIVO.

Todos sus compañeros no salían de su asombro, ya que Patricio Parodi nunca se había mostrado tan vulnerable ante las cámaras. Además, en redes sociales se especuló de una posible crisis en su relación con Luciana Fuster y el llanto del "Pato" luego de ver a la reina de belleza lo confirmaría.

"Están mal desde hace días", "ya no suben nada juntos", "han terminado, pero todavía no lo quieren decir", "pobrecito Patricio, se le nota muy triste", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Todo tiene una explicación

Sin embargo, esto estaría lejos de la realidad, ya que Johanna San Miguel explicó que la presencia de Luciana Fuster en el programa justamente responde a un apoyo que le estaría brindando la popular "Lu" en estos momentos complicados.

"Definitivamente no es un buen día para Patricio Parodi. De alguna u otra manera, Luciana Fuster está aquí por él para acompañarlo. Hoy lo vamos a apoyar muchísimo entre todos los guerreros y combatientes", señaló Johanna San Miguel.

"Nadie está libre de nada. A veces hay días malos y otros buenos. Patricio es fuerte, él es todo un guerrero y realmente sí, necesita el apoyo de todos", acotó Luciana Fuster.