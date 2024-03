Karla Tarazona 'explota' ante rumores de amorío con Christian Domínguez: "Deja de hablar tonteras"

Karla Tarazona, la presentadora que todos conocemos, salió al frente para aclarar los rumores de las fotos con Christian Domínguez. Nada de rollos sentimentales, según ella. Esto fue lo que pasó.

Karla Tarazona 'explota' por rumores de algo más con Christian Domínguez

Karla Tarazona fue captada entrenando al lado de Christian Domínguez y eso encendió las alarmas de la farándula. Pero, ¿es un nuevo romance o solo casualidad? La presentadora no se quedó callada y aclaró las cosas.

Karla Tarazona entrenando junto a Christian Domínguez. (Foto: Captura de pantalla)

Karla se comunicó con Giovanna Valcárcel en el programa "Todo se filtra" para dejar claro que con Christian no hay nada de amores. "Yo no entiendo por qué le dan tanta vuelta al tema si Kurt sabe muy bien que desde el año pasado entreno con la Mackyna. Hemos coincidido casi nunca y hoy se dio porque él estaba grabando contenido y nos hemos cruzado. ¿Y qué hago? O sea, porque él está ahí, ¿yo no entro?", expresó Karla enérgicamente.

Karla no se guardó nada y le echó bronca a su compañero Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, por no explicar la situación. Porque según ella, Metiche sabía esa información y debió aclarar ello o al menos no especular tanto.

Nada de enamoramientos. Tarazona negó cualquier vínculo sentimental con el cantante y resaltó que la relación entre ellos es simplemente como papás de su pequeño. "Todo el mundo sabe que tengo una buena relación con él por el bebé... tenemos una muy buena relación como papás", afirmó Karla.

Finalmente, Karla se molestó con Metiche por cuestionarla por la foto donde se le ve junto a Christian Domínguez. "¿Cuál pegados, no entiendo cuál pegados?, que se deje de hablar tanta tonteras, parece que él lo que piensa en su cabeza y su fantasías se lo cree", sentenció.

Karla y su historia con Domínguez

Recordemos que Karla y Christian tienen una historia pasada. Christian le fue infiel a Karla con Isabel Acevedo, y eso generó un gran escándalo en su momento. "Eso viene desde hace años, yo conozco a los de ayer. Ahí estaban Angelo Fukuy, Fiorella Méndez, Pedro Loli y Otoniel Ríos", recordó Karla sobre la situación de ese entonces.

Karla no se quedó callada y lanzó algunos detalles jugosos sobre lo que sucedía en ese momento en el mundo de la farándula: "Hasta algunas de las esposas, chicas del staff se prestaban para eso, así que nada de lo que dicen ahora les sorprenda". Un bombazo de Karla, directo al pasado.

En resumen, Karla Tarazona fue clara: nada de amores con Christian Domínguez, solo una buena onda por el bien de su pequeño. Ella quiere que se calmen los ánimos y se dejen de armar chismes en la farándula. Estaremos pendientes de cualquier novedad al respecto. ¡Hasta la próxima!