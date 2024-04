Korina Rivadeneira sufrió grave intoxicación: "Tenía un dolor intenso en el pecho"

Korina Rivadeneira sorprendió en sus redes sociales tras contar que sufrió de una grave intoxicación que por poco y le quita la respiración, sin embargo, haber recurrido oportunamente a la clínica la salvó de un trágico final.

La modelo compartió su caso para que más personas que tengan sus síntomas no lo dejen pasar y acudan de inmediato a algún centro de salud.

Preocupada con intoxicación

Korina Rivadeneira contó detalles de la intoxicación que sufrió hace unos días y que la llevó a terminar en urgencias para controlar sus síntomas que cada vez le preocupaban más.

En sus historias la modelo mostró su rostro y el hinchazón del ojo izquierdo producto de la intoxicación, incluso la influencer recalcó que sufrió de problemas respiratorios por lo que tuvo que recibir oxígeno hasta establecer su estado.

"Ayer me intoxiqué, fue desesperante, cada vez respiraba menos y menos, hasta quedarme con un hilo de aire que sonaba fuerte, sumado a que tuve un ataque de broncoespasmos", dijo inicialmente Korina.

Por otro lado, la modelo mostró su descontento con la atención médica afirmando que se demoraron al rededor de 15 minutos en atender su caso a pesar de que respiraba con esfuerzo.

Korina revela intoxicación

"Estuve casi sin respirar cuando llegué a emergencias con el ojo inflamado y no me atendieron sino 15 minutos después fue desesperación porque ahí ya se sentía la garganta obstruida y no podía hablar", agregó.

Incluso reveló que sintió indiferencia de parte del personal médico, sin embargo, no dijo en que centro de salud se atendió.

"Siento que emergencia debería tener de inmediato los casos que van llegando. Literal mientras yo me retorcí en el piso de desesperación las chicas del counter solo hablaban entre ellos se reían", afirmó.

Finalmente, la modelo reveló algunos síntomas que sufrió antes de que tuviera problemas respiratorios e hizo un llamado a sus seguidores a no esperar tener dificultades para respirar para recién acudir a una clínica cercana.

"Cuando les pase alguna intoxicación vayan de inmediato al primer síntoma los primeros en mi caso fueron dolor intenso en el pecho y en la boca del estómago me picaron los ojos un poco y estornudé unas cinco veces, luego empezó a sonar el pecho y la tos cada vez más recurrente y cada vez respiras menos", aseveró.

Afortunadamente, la modelo se encuentra ya recuperada y estable pese a ello se mantendrá alerta ante cualquier signo de intoxicación.

