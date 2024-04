¡YA HAY FECHA! Alejandra Baigorria revela cuándo será su matrimonio con Said Palao

¡Suenan las campanas! El programa "Mande quien mande" tuvo como reciente invitada a Alejandra Baigorria y habló de todo, fiel a su estilo. La popular "Gringa de Gamarra" reveló mayores detalles de su próximo matrimonio con Said Palao y después de varias "lunas", confesó que ya tiene definida la fecha para su tan ansiada boda. ¿Cuándo será?

Alejandra Baigorria revela fecha de su matrimonio con Said

Hace unas semanas, Alejandra Baigorria fue entrevistada por las cámaras de "Amor y Fuego" y causó gran asombro al confesar que hasta ese entonces no se había sentado a planificar nada respecto a su boda. Los rumores, como de costumbre, empezaron a circular y al parecer, la "gringa" se puso las pilas, pues recientemente, en "Mande quien mande" se animó a dar reveladores detalles sobre su próximo matrimonio con Said Palao.

"Yo ya tengo mi fecha, mis cosas listas, avanzando de a pocos", señaló en un primer momento Alejandra Baigorria. María Pía Copello no perdió la oportunidad y le pidió que compartiera la fecha exacta, a lo que la "Gringa de Gamarra" se negó.

Sin embargo, para alegría de todos sus seguidores y los de Said Palao, la exchica reality reveló un aproximado de la fecha en la cual le dará el ansiado "sí, acepto" al popular "Samurai".

"No lo puedo decir todavía, pero yo ya dije que es el 2025. Iniciando el 2025, ahí será, iniciando", señaló la exintegrante de "Combate" y "Esto es Guerra". Pese a que no reveló el mes, muchos señalan que podría ser en febrero, el denominado "mes del amor". ¿Será cierto?

Parchó a su ex

El momento se dio cuando Alejandra compartió detalles sobre su matrimonio con Said, mencionando que, aunque faltaba bastante para la fecha, ya tenía casi todo listo. Fue entonces cuando Mario Hart intervino diciendo: "Pía, pero demasiado tiempo falta como un año para el 2025, mucho tiempo, tienen que ser las cosas rapiditas".

Rápida y tajante, Alejandra le paró el carro: "A veces las cosas rápidas, Mario, no funcionan, hay que tomarse su tiempo . Digo no, para que las cosas salgan bien tienen que tomarse su tiempo, preparar el mejor lugar, el mejor vestido, la iglesia". Esta respuesta dejó claro que Alejandra no está para que nadie le apure el paso, especialmente en un tema tan importante como su boda.

La discusión continuó un poco más cuando Mario, quizás intentando aligerar el ambiente, añadió: "Pero escúchame Ale, muchas veces en la puerta del horno se quema el pan, mejor adelántalo, a fines del 2024". Sin embargo, Alejandra Baigorria, demostrando que está segura de sus tiempos y decisiones, replicó: "Yo tengo mi fecha ya y estamos felices, no hay nada que se fuera a quemar, ya se quemaron muchas cosas en mi vida".

Estas declaraciones de Alejandra Baigorria dejan sentada su postura y, según señala, nada ni nadie podrá aguarle la gran fiesta que será su matrimonio con Said Palao. ¿Hasta que un ampay los separe?