¡La gran final! Mayra Goñi, Christian Ysla y Tilsa Lozano lucharán por ganar la olla dorada de El gran chef famosos

¡Llegó el gran día! Luego de casi dos meses de competencia, adrenalina y emociones, la temporada "La Revancha" de "El gran chef famosos" llega a su final. A este último programa llegaron los tres mejores y la lucha por la olla dorada promete estar al rojo vivo. Mayra Goñi, Tilsa Lozano y Christian Ysla son los finalistas y solo uno de ellos podrá ser el ganador de esta quinta edición del reality culinario. ¿Quién es tu favorito? Que corran las apuestas.

"El gran chef famosos" quinta temporada llega a su final

Un lunes 4 de diciembre empezaba una nueva temporada de "El gran chef famosos". Esta nueva edición era catalogada como "La Revancha" y traía a 12 participantes quienes aspiraban a levantar la ansiada olla dorada.

Sin embargo, conforme pasaban los programas, las exigencias en la cocina iban en aumento y a las instancias finales solo llegaron los mejores. Mauricio Mesones y el "Loco" Wagner se quedaron en la puerta del horno, mientras que Ale Fuller, Mónica Torres, Christian Ysla, Tilsa Lozano y Mayra Goñi avanzaron a los días finales.

👩‍🍳 ¡APOYA A TU FAVORIT@! ‍👨‍🍳 MAÑANA a las 9PM no te pierdas la GRAN FINAL de El Gran Chef Famosos: La Revancha. Christian Ysla, Mayra Goñi y Tilsa Lozano se enfrentarán por la ansiada "olla de oro" y solo uno se convertirá en "El Gran Chef" 🔥



➡ Mira #ElGranChefFamosos a través... pic.twitter.com/shCcl0n7mc — Latina.pe (@Latina_pe) February 3, 2024

Justamente los tres últimos en mención son los finalistas de esta temporada de "El gran chef famosos" y prometen dar lo mejor de sí para poder levantar la olla dorada. La jornada que empieza a las 9 de la noche promete ser intensa y en el adelanto del programa, se ve que todos lucharán plato a plato por coronarse como el mejor de la temporada.

Como en anteriores finales, para esta última fecha, Mayra Goñi, Tilsa Lozano y Christian Ysla deberán sorprender al jurado con la preparación de tres platos. ¿Cuáles serán? ¿Tendrán dificultades en la cocina? Solo uno podrá coronarse como "El gran chef" y sumarse a la lista de Ricardo Rondón, Natalia Salas, Mariella Zanetti y Mónica Zevallos como campeones de temporada.

Dejarán todo en la cocina

La ilusión de Mayra Goñi, Tilsa Lozano y Christian Ysla está al tope y prometen darlo el todo por el todo en esta última fecha del programa. Los tres ansían llevarse la olla dorada, pero saben que la competencia estará más exigente que nunca.

"Algo me hace sentir que hoy puede ser el día", señala Christian Ysla en el avance del programa. "Todo lo que me he propuesto en la vida, lo he podido lograr y esta no va a ser la excepción", acotó Mayra Goñi.

Por su parte, Tilsa Lozano señala que "el hecho de haber llegado a la final ya significa haber ganado". ¿Qué participante alzará la olla dorada? ¿Tilsa, Mayra o Christian? Muchos ya tienen su favorito, ¿cuál es el tuyo?