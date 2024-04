La reacción de Brunella Horna luego de que Ana Paula Consorte la llamara 'mentirosa': ¿Qué hizo?

Ana Paula Consorte, la pareja de Paolo Guerrero, declaró para "Amor y Fuego" (AyF) que Brunella Horna dice cosas que no son ciertas. Tras ello, Brunella Horna no respondió y se fue de viaje. Sin embargo, a su regreso al país, el equipo de AyF no perdió la oportunidad de abordarla y preguntarle su opinión al respecto.

La reacción de Ana Paula Consorte a Brunella Horna

En los últimos días, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido por fuertes declaraciones de Ana Paula Consorte, la pareja de Paolo Guerrero, quien lanzó un dardo directo hacia Brunella Horna, conductora de "América Hoy", al afirmar que esta última dice cosas que no son ciertas. Este comentario ha generado un gran revuelo y ha dejado a todos preguntándose sobre la verdadera relación entre estas dos personalidades.

Después de estas declaraciones, Brunella Horna optó por mantener un perfil bajo y permanecer alejada de los medios por un tiempo. Sin embargo, a su regreso al país, el equipo de "Amor y Fuego" no perdió la oportunidad de abordarla y cuestionarla sobre las afirmaciones de Ana Paula Consorte.

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de Ana Paula Consorte, que la señalaban como mentirosa, Brunella Horna prefirió no entrar en detalles, simplemente sonrió y se rió, evitando hacer comentarios directos al respecto. Incluso, sus colegas de "América Hoy" no abordaron este tema con ella durante el programa.

La negativa de Brunella Horna a discutir las acusaciones de Ana Paula Consorte ha aumentado la intriga sobre la veracidad de las afirmaciones de la pareja de Paolo Guerrero. La situación se vuelve aún más tensa cuando recordamos las palabras contundentes de Ana Paula Consorte, quien afirmó con firmeza que Brunella Horna dice cosas que no son verdad.

Las duras declaraciones de Ana Paula a Brunella

Ana Paula Consorte fue aún más contundente a cuando se le preguntó si estaría dispuesta a acercarse a Brunella Horna. Su respuesta fue clara y directa: "No, con esa chica no. Para nada con ella. No quisiera conocerla. Habla muchas cosas que no son verdad", expresó Ana Paula mientras estaba con sus hijos.

El silencio de Brunella Horna ante estas acusaciones y la firmeza de Ana Paula Consorte en sus palabras han avivado aún más la controversia en el mundo del espectáculo. Los seguidores de ambas personalidades están ansiosos por conocer más detalles sobre esta polémica que ha puesto en duda la relación entre ellas.

Esta situación plantea interrogantes sobre lo que podría estar sucediendo detrás de escena y qué desencadenó este enfrentamiento entre Brunella Horna y Ana Paula Consorte. Los rumores y las especulaciones están a la orden del día en el mundo del espectáculo, y parece que esta disputa entre las dos figuras públicas está lejos de llegar a su fin.