"La vida te da sorpresas": Nataniel Sánchez deja abierta la posibilidad de regresar a "Al Fondo Hay Sitio"

¡Todo puede pasar! "Al Fondo Hay Sitio" ha marcado una gran historia en la televisión peruana. A lo largo de sus temporadas al aire, diversos personajes dejaron huella en los hogares peruanos y una de las parejas más queridas era la protagonizada por "Fernanda" (Nataniel Sánchez) y "Joel" (Erick Elera). Sin embargo, tras el reestreno de la popular serie, Nataniel Sánchez decidió no regresar debido a algunas actividades que tenía que cumplir en España, pero, ahora todo da un giro radical y en una entrevista con un medio local, dejó abierta la posibilidad de retornar a la producción peruana. ¿Se dará?

¿Nataniel Sánchez regresa a "Al Fondo Hay Sitio"?

En pocas semanas, "Al Fondo Hay Sitio" regresa a la televisión peruana con una nueva temporada. Muchos aún siguen esperando el regreso de sus actores favoritos de las primeras ediciones de la serie, sin embargo, hasta ahora no hay noticia de ello.

Mayra Couto ha expresado abiertamente su deseo de regresar a la serie donde interpretó a "Grace Gonzáles" y no sería la única que sueña con hacerlo. Nataniel Sánchez, la recordada "Fernanda de las Casas" podría pegar la vuelta a la serie que la llevó a la fama.

En una reciente entrevista con un medio de comunicación, Nataniel Sánchez se sinceró respecto a su futuro en el mundo de la actuación y señaló que no cierra la puerta a un eventual regreso a "Al Fondo Hay Sitio".

"Uno nunca puede decir 'de esta agua no ha de beber' porque al final la vida te da sorpresas . De repente me ofrecen un papel que a mí me genera un reto, que me entusiasma y digo: "Ah, pues sí". De repente un día me levanto y digo: "Ah, ahora mis tiempos se pueden juntar y puedo darme la posibilidad de volver". ¿Quién sabe?", señaló en un inicio.

Además, reconoció que hasta la fecha no tiene una oferta formal por parte de la producción peruana, pero sí admitió que hace un tiempo hubo un contacto entre ambas partes. Nataniel compartió que no se han dado una serie de cosas para que se pueda concretar la operación.

¿Llega a "El gran chef famosos"?

En su reciente visita a Latina Televisión, Nataniel Sánchez presentó su nuevo tema inédito y además dio algunos detalles sobre su futuro laboral. Rápidamente, algunos conductores del programa le expresaron su extrañeza por su presencia en el canal de San Felipe.

Durante la entrevista con el medio de comunicación, Nataniel fue preguntada nuevamente por un posible ingreso a "El gran chef famosos x2".

"Yo estoy abierto siempre escuchar propuestas y, si los tiempos se adaptan y la propuesta es interesante —los tiempos no solamente de cuánto dura cada programa, sino también el que yo esté en Madrid y tenga trabajo o no tenga trabajo—, va a depender en qué momento de mi vida estoy y con qué proyectos vibro, pero yo soy siempre abierta a escuchar cualquier propuesta", sentenció.