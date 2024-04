¡Lamentable! Robotín hace dura confesión sobre su enfermedad: "El páncreas y el hígado están dañados"

¡Mucha fuerza! Alan Castillo, conocido en el mundo de "Chollywood" como Robotín, atraviesa los días más complicados de su vida. Hace poco había revelado, mediante un "live" en TikTok, que padecía de la infección de uno de sus testículos y ahora señala que debido a la infección que padece por la diabetes, su páncreas e hígado están muy dañados. En una entrevista con un medio de comunicación, el "hombre de hojalata" se desahogó y contó mayores detalles de su salud.

Robotín sumamente afectado por su enfermedad

Alan Castillo, más conocido como Robotín, en sus horas más complicadas. El artista humorístico ha revelado recientemente que se encuentra en un estado de salud muy grave y ahora, en una entrevista con un medio de comunicación, dio mayores alcances.

"La diabetes es la peor enfermedad que hay. Ahorita estoy en 240 con insulina, y eso es malo porque debe estar en 150 o menos", empezó señalando Robotín. Además, pese a que en estos momentos el apoyo de sus amigos es importante, Alan Castillo hizo una triste confesión y reveló que "hay días en los que no viene nadie".

Sin embargo, el apoyo de su familia sí lo tiene al 100%, por lo que este sábado, algunos familiares del ex de Robotina, organizarán una actividad prosalud para ayudar al buen Alan Castillo. Incluso, no descarta realizar una actividad en Lima.

"Mi familia en Trujillo hará una actividad este sábado, ojalá que la gente vaya a apoyar. En Lima quiero hacer un evento con cómicos, se comunicó conmigo el 'Chino Risas' y estamos viendo la fecha", añadió.

Para finalizar, Robotín señaló que todo esto lo ha llevado a una profunda reflexión respecto a su estilo de vida y su alimentación. Si bien tiene fe en que saldrá adelante tal cual "ave fénix", hizo una dolorosa confesión. "Igual tengo el páncreas y el hígado que están dañados" , sentenció.

¿Qué le pasó?

Hace unos días, el artista cómico sorprendió con una transmisión mediante sus redes sociales. El popular Robotín reveló que su enfermedad le ha ocasionado la orquioepididimitis: ¿Qué significa? Que es una inflamación a uno de los testículos o a ambos esto le impide continuar con sus labores diarios como artista.

"Alejado de los shows por un tiempo hasta recuperarme. Me dio una fuerte infección que por el momento me dificulta caminar tengo fiebre náuseas mi glucosa a pesar de que hice dieta 3 días no baja, está casi el triple de lo normal. Con inyecciones a la vena ya por tres días pero el dolor no se va", dijo inicialmente Alan Castillo.

Asimismo, recalcó que no puede dormir con facilidad pese a ello sigue teniendo chequeos para ver con exactitud qué es lo que lo aqueja y agradeció a sus seguidores quienes han estado pendientes de su estado de salud.