"Las odiosas coincidencias", 'JB en ATV' prepara parodia del escándalo de los Christians y Pamelas (VIDEO)

El programa de Jorge Benavides este sábado provocará muchas risas en los televidentes y es que esta vez el cómico se lucirá una vez más al parodiar el polémico escándalo que ha sucedido estos últimos días entre Christian Domínguez Christian Cueva Pamela López y Pamela Franco.

Como ya este conocimiento público Christian Domínguez le fue infiel a Pamela Franco, sin embargo, esta historia dio un giro de 360 grados al revelarse que Pamela Franco habría mantenido una relación clandestina con Christian Cueva cuándo estaba en relación con Pamela López la madre de sus hijos.

La novela de 'Chollywood'

El programa de JB en ATV este sábado sacará bastante chispa y es que el cómico lanzó la promoción a sus redes sociales de la novela entre Pamela Franco, Pamela López, Christian Domínguez y Christian Cueva.

En el video promocional se puede apreciar la divertida parodia que protagonizarán los cómicos Dayanita, Milechi, Chikiplum y Dany Rosales.

Estos cuatro comediantes tomarán los siguientes nombres: Christian Trampínguez, Pamela Sorprefranco, Cuevita Correcaminos y Pamela Molechilopez, estos cuatro personajes desatarán las risas y la diversión este sábado a las 8:30 en ATV.

El divertido sketch tiene como título "Las odiosas coincidencias" tal y como lo catalogó Magaly Medina al revelar que Pamela Franco y Christian Cueva tenían mucho en común desde viajes hasta encuentros en discotecas.

Los usuarios no dudaron en comentar la publicación de El humorista quienes se encuentran emocionados por esta novela el cual afirman que no se lo van a perder.

"Chiquiplum es un éxito", "este sábado me queda en mi casa preparo mis taqueñitos", "De hecho que lo veo", "Esto no me lo pierdo", fueron algunos de los comentarios.

Dayanita regresa a 'JB en Atv'

Este sábado, "JB en ATV" fue uno de los programas más esperados. El retorno de Dayanita al espacio humorístico causó gran revuelo en redes sociales, generando opiniones a favor y en contra.

Fue en el segmento "El valor de la verdura" donde Dayanita brindó mayores detalles de lo que fue su salida del programa cómico y reconoció sus errores del pasado. Según la actriz cómica, ella nunca negó sus indisciplinas y asume toda la responsabilidad de lo ocurrido hace casi un año.

"Hay que regresar tranquila al lugar donde te trataron bien en su momento (...) yo asumo mis indisciplinas, mis tardanzas. Es algo que nunca negué, lo reconozco", señaló Dayanita en un primer momento.

La pregunta final del formato la hizo el propio Jorge Benavides, quien lució bastante serio. El humorista dejó las bromas de lado y lanzó un "misil" contra Dayanita, quien no se esperó tremenda pregunta.

"¿Te arrepientes de haberte ido?", preguntó JB. La actriz cómica, luego de pensarlo por varios minutos, respondió: "No". El "polígrafo" detectó que la respuesta era falsa, por lo que se asume que muy en el fondo, la también influencer sí estaba arrepentida de haberse ido, como ella menciona, del "lugar donde fue feliz".