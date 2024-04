¿Le tiene miedo? Julián Zucchi ya no declarará sobre Yiddá tras carta notarial: "Me impide hablar"

Julián Zucchi al parecer no la estaría pasando nada bien y es que a raíz de la llegada de dos cartas notariales de Yiddá Eslava, el actor ha decidido no tocar más el tema de su expareja o de su separación.

El programa de espectáculos de 'América Hoy' se comunicó con el argentino para que declara sobre las recientes cartas notariales que había recibido y lejos de dar su descargo prefirió no ahondar en detalles pero si lanzó un fuerte dardo.

Guarda silencio

Julián Zucchi ya no piensa volver a hablar de Yiddá Eslava y es que el actor ha sido advertido mediante una carta notarial el que le solicita dejar de tocar el nombre de la madre de sus hijos en medios de comunicación, prensa escrita y hasta en shows privados.

Es por ello que el programa de 'América Hoy' se contactó con el actor para preguntarle que piensa sobre las recientes cartas notariales que le ha llegado.

"Como sabes me llegó una carta notarial que me impide hablar de ella y además no seguir alimentando más estos temas", dijo Zucchi inicialmente.

Declaraciones de Julián Zucchi

Asimismo, lo que si dejó claro es que todo lo resolverá de manera privada y con los procesos legales correspondientes, nuevamente haciendo alusión a que es probable que el argentino también tome acciones en contra de Yiddá.

"Todo lo que se tenga que arreglar se arreglará en privado y con los abogados", finalizó diciendo Julián al reportero del programa.

Cabe resaltar que Yiddá también mandó otra carta notarial a su expareja impidiéndole el ingreso a la casa que ambos tienen en común donde realizaban sus proyectos para redes.

Queda claro que esta ex parejita estaría lejos de levantar la bandera blanca tras la polémica separación que protagonizaron donde Yiddá lo tildó de infiel y que además tendría las pruebas que lo confirmarían.

Yiddá justifica carta notarial a Julián Zucchi: "Hay algo más profundo que 'déjalo facturar'"

Yiddá Eslava usó su canal de difusión de Instagram para expresar como se viene sintiendo a partir de las críticas que ha recibido estos últimos días luego de que Julián Zucchi hiciera público que la actriz le había mandado una carta notarial.

Es por ello que Eslava en una 'conversación íntima' con sus 'comadres' (así les dice a sus fieles seguidoras) reveló que la llevó a tomar esta drástica decisión de enviarle la carta notarial al padre de sus hijos.

"Cuando una mujer manda una carta notarial o una denuncia es POR ALGO", inició diciendo la actriz y eso no quedó ahí ya que siguió brindando detalles poco específicos.

"Detrás hay algo mucho más profundo que 'déjalo facturar'", siguió diciendo, además recalcó que gracias a estos comentarios desatinados (para ella) el país está como está: "Por eso estamos así, un país lleno de violencia".

La actriz terminó afirmando que a sus seguidores no le puede ocultar sus tristezas y mucho menos sus alegrías por lo que tiene la esperanza de que las cosas mejorarán para su bien y para el de sus hijos.

"A ustedes se los tenía que decir ya que de verdad mi corazón se estruja de la impotencia. Peor hay que avanzar FIRMES, y volver a volar comadres", concluyó.