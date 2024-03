¡Ignora críticas de Ana Paula! Brunella Horna disfruta de lujoso viaje con Richard Acuña y sus hijos

La popular empresaria Brunella Horna está en boca de todos luego de minimizar las palabras de la influencer Ana Paula Consorte y presumir un viaje de ensueño por Europa junto a Richard Acuña y sus hijos. Ella luce en sus redes sociales disfrutando del lujoso viaje.

Brunella Horna presume lujoso viaje a Europa con Richard Acuña y sus hijos

Resulta que Brunella Horna, la empresaria y figura de la televisión, está en boca de todos. Después de rechazar las palabras de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, en su contra, a través de Janet Barboza, ahora presume un viaje de ensueño. Ella se encuentra en Europa con su esposo Richard Acuña y sus hijos.

Brunella Horna en París. (Foto: Instagram)

Después de que Ana Paula Consorte dejara en claro que no quiere tener nada que ver con Brunella, esta última decidió hacer oídos sordos y disfrutar de un costoso paseo por Europa. Mientras la polémica se desataba, Brunella y su familia se paseaban por París, Francia, compartiendo fotos en las redes sociales y haciendo alarde de su elegancia.

La joven emprendedora prefirió no entrar en el juego de la confrontación y optó por lucirse en las calles parisinas con su esposo y los hijos de él. Una forma de demostrar que está por encima de las críticas y los dramas.

Brunella Horna con hijos de Richard Acuña. (Foto: Instagram)

Pero, ¿dónde quedó el hijo de Brunella en todo este viaje? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Aunque la empresaria siempre está al lado de su pequeño en su día a día, esta vez decidió dejarlo fuera de las fotos familiares en Europa. ¿Estará cuidando los detalles de su privacidad o habrá alguna otra razón detrás?

Las polémicas declaraciones de Ana Paula Consorte contra Brunella Horna

Mientras tanto, las declaraciones de Ana Paula Consorte sobre Brunella siguen dando de qué hablar. La brasileña dejó claro que no desea entablar ninguna relación con la conductora de televisión, afirmando: "No, con esa chica no. Para nada con ella. No quisiera conocerla. Habla muchas cosas que no son verdad".

Pero Brunella parece estar en otra sintonía, ya que continúa disfrutando de su viaje sin preocuparse demasiado por lo que opinen los demás. Con elegancia y estilo, la pareja recorre los lugares más emblemáticos de París, dejando claro que su amor está por encima de cualquier polémica.

En resumen, después de las polémicas y sinceras declaraciones de Ana Paula Consorte, Brunella Horna prefiere hacer oídos sordos y disfrutar de la vida junto a su esposo y sus seres queridos. Seguiremos atentos a todas las novedades de este drama de la farándula.