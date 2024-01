Leslie Shaw lanza 'Tal Para Cual Parte II' con fuerte indirectas para Mario Hart

Leslie Shaw acaba de estrenar la segunda parte de 'Tal para cual' tema que inicialmente estrenó junto a su expareja Mario Hart en el 2016, sin embargo, esta vez la cantante no dudó en hacer fuertes revelaciones en su nuevo tema.

Como se sabe la rubia cantante y el piloto de autos finalizaron su relación luego de una infidelidad de parte de Mario por lo que esta vez Leslie no dudó en recordárselo al ex conductor de televisión dejándolo nuevamente mal parado.

Se fue con todo

Leslie Shaw acaba de lanzar 'Tal para cuál parte II' esta es la segunda versión del tema que fue uno de sus grandes éxitos musicales en su carrera artística por lo que esta vez la rubia cantante sorprendió a sus fans con este nuevo tema con una gran producción.

Este nuevo tema es la continuación de la historia donde la protagonista pasó por engaños, mentiras y traiciones de la persona que decía quererla.

Es por ello que Leslie no dudó en tener frases fuertes al parecer para el piloto de autos.

"Definitivamente, te saqué de mi vida y todo es diferente con osito pasado y ahora sé lo mal que se siente", dice un extracto del tema.

Sin embargo, eso no fue todo ya que el artista le dijo de todo al popular 'Chato', pues Leslie se caracteriza por ser una mujer directa y transparente sin filtros.

"Si algo no te gusta de mí pon tu denuncia y a ese papelito de cantante ya renuncia", "Me engañaste no fuiste caleta ¿Qué pasó se cayó esa careta?", "no me menciones más tú sabías que iba a terminar mal ando así llorándole a tu papá, a tu mamá", estas son solamente algunas frases del reciente tema de la rubia quien nuevamente la viene rompiendo en plataformas digitales.

Leslie ya había dejado en claro que este año se venía con todo y su venganza la iba a realizar de manera monumental es por eso que en el videoclip aparece vestida con una espada japonesa una katana y se enfrenta a un corredor de autos que busca atacarla.

Usuarios no dudaron en felicitar a la artista quien en cada tema siempre busca ofrecerle la mejor calidad en producción a sus fieles seguidores y esta no fue la excepción.

"Leslie nunca decepciona", "Cuando una artista valora su trabajo y a su publico ofrece su mejor esfuerzo y eso es Leslie Shaw", "Ella no necesita compañía en un canción", "Apoyemos a la que realmente tiene talento, DALE GRINGA, estamos contigo", fueron algunos de los comentarios.

Más enamorada que nunca

Recientemente, la cantante urbana Leslie Shaw generó polémica en sus redes sociales al publicar un peculiar mensaje sobre las relaciones amorosas.

La divulgación de este mensaje generó considerable controversia entre sus seguidores, ya que varios interpretaron que hacía alusión a su novio 'El Prefe', quien le propuso matrimonio hace unos meses.

Por tal motivo, muchos rumores empezaron a tomar fuerza dejando entrever que la 'gringa' habría dado por finalizada su relación.

"Muchos te dirán creída, y sí, te volviste exclusiva, reservada y selectiva, no persigues a nadie, no aceptas migajas, ni toleras que te engañen, no estás para juegos, ni para relaciones desgastantes, sacaste de tu vida lo que ya no servía y te ubicaste en el primer lugar de la lista, no eres egoísta por reconocer tu valor, enfocarte en ti no te dañó el corazón, te arregló el corazón, te arregló la vida. Mantente ahí y no le bajas ni una línea", reza el más reciente post de Leslie.