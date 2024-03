Leslie Shaw revela por qué terminó su relación con Stefano Alcántara: "No me dejaba comer"

La conocida cantante Leslie Shaw brindo detalles de la relación que mantuvo con el conocido tatuador Stefano Alcántara Y es que la artista confesó el motivo por el que decidió dar un paso al costado y seguir soltera esto sorprendió propios y extraños.

No se sabe la artista peruana ya se encuentra comprometida con el cantante "El Prefe" con quién comparte una vida y de la cual se encuentra bastante ilusionada y enamorada ya que ambos ya tienen sus planes a futuro fijos.

No se guardó nada

Leslie Shaw brindó una breve entrevista al programa de "Amor y Fuego" conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre en donde contó que Stefano Alcántara tenía una costumbre que ella no compartía siendo este motivo detonante para que su romance no continuara.

"Stefano es vegano, no me dejaba comer. Ni siquiera pescado, ni siquiera huevos, es complicado", dijo inicialmente la cantante entre risas ya que ella es fan de la comida y jamás se ha condicionado para disfrutar de uno de los placeres de la vida.

Pese a ello recalcó que el tatuador es una excelente persona y que en su momento ambos disfrutaron de estar juntos pero ese tiempo pasó y ahora solo le guarda un lindo recuerdo.

"Él es lo máximo, es un caballero, me regaló una cartera Balenciaga", dijo la rubia cantante.

Así mismo Leslie reveló el día en el que sintió que su relación ya no daba para más: "aguanté así 6 meses hasta que un día él llegó y me vio haciendo una tortilla de huevos y todo su departamento oliendo a huevos y creo que ese fue el final", agregó.

Cabe resaltar que Leslie afirmó que Stefano es el único ex con quien ella se lleva muy bien Y a quién le guarda mucho respeto por haber sido una ejemplar pareja cuando estuvo con ella.

"Él es súper estricto, no es un amor. Stefano es lo máximo creo que una amistad muy linda va a quedar, pero somos muy diferentes. Nos conocimos, tomamos el tiempo", dijo la artista.

Finalmente, la intérprete de "La Faldita" recordó que ha tenido buenas experiencias con Stefano y que el corto tiempo que compartieron juntos fue bastante significativo.

"Ya es un ritmo de vida que él tiene hace muchos años y estábamos conviviendo porque nos agarró la pandemia juntos, pero me llevo a varias fiestas con Maluma así que yo feliz", dijo Shaw con una sonrisa en el rostro.

Leslie Shaw sí quiere tener un esposo, pero no quiere tener hijos

La cantante urbana Leslie Shaw se encuentra actualmente comprometida con su novio 'El Prefe'. Llevan una relación de varios años y planean casarse a lo grande, pero la artista peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar que no desea convertirse en madre en esta vida.

En una entrevista con Verónica Linares, Leslie afirmó que desea tener una pareja que lo acompañe siempre, pero no quiere ser madre: "Yo no quiero tener hijos, pero un esposo que me soporte tantos años, sí".

Linares le pregunta sobre sus razones y ella responde: "No sé, me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo. Todo, la panza, las estrías, la crianza... creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi próxima vida, no sé".

Luego, comenta que no es un tema solo por los cambios físicos, sino por los nervios de que pueda pasarle algo: "Es por todo, traes a un ser, un alma a esta vida y no lo puedes dejar ahí que se contagie de algo o que le pase algo. Yo creo que me enfermaría de los nervios".