Mávila Huertas 'destapa' la razón de su divorcio con Roberto Reátegui: ¿Qué dijo?

¡Fuertes declaraciones sacuden el mundo del espectáculo! En una entrevista con Magaly Medina en "Magaly TV La Firme", Mávila Huertas abrió su corazón y reveló por qué se divorció de Roberto Reátegui, y la razón te sorprenderá.

Mávila Huertas revela la razón de su divorcio con Roberto Reátegui

En una entrevista explosiva con Magaly Medina en "Magaly TV La Firme", Mávila Huertas sacó a relucir los secretos detrás de su divorcio con Roberto Reátegui. La periodista asistió al set, reveló detalles inéditos de su pasada relación y cómo llegó a su fin.

La conductora de "Ocurre Ahora" no se guardó nada y soltó la verdad sobre su separación: "La relación era muy sólida, pero llegó un momento en el que estábamos fuera de sincronía. Él ya tenía hijos y yo no, entonces sentía que mi reloj biológico se estaba acelerando; fueron momentos diferentes. Cuando ya estábamos afianzados, nos falló la comunicación y esa actitud de que no quisiera tener hijos me dolió. Y me alejé de él".

Confesó que como no había el mismo entusiasmo de tener hijos. Ella se resignó a no tenerlos y enfocarse en su trabajo. Hizo documentales y tenía que viajar mucho, lo que hizo que se alejase físicamente de él. Además, de lo emocional que estaban. "Y simplemente, se fue produciendo una distancia que se tornó insalvable para lo que debía ser un matrimonio", concluyó.

Por otro lado, Mávila reveló una anécdota de película sobre cómo le propuso matrimonio a Roberto después de un accidente de auto. "Oye, esto es una señal. Hemos sobrevivido, estamos peleados y acá estamos los dos hablando de nuevo. ¿Te quieres casar conmigo, Roberto?", le soltó. Y su respuesta fue shockeante.

"No hables cojud..", le respondió. "Le dije, Roberto, por favor, estoy en mi momento más emotivo, pensando que habíamos renacido juntos por una señal del destino", relató Huertas en medio de las risas.

Mávila descarta la maternidad

Pero eso no es todo, la cosa se pone aún más interesante. Mávila también abrió su corazón sobre la maternidad. Aunque en algún momento pensó en ser mamá y hasta congeló sus óvulos, ahora ha decidido dejar ese sueño atrás. "Congelé mis óvulos, pero ya abandoné esa idea. No tengo ni duda de eso, pero yo ya tomé la decisión de no tener hijos", soltó sin pelos en la lengua.

Pero la cosa no termina ahí, Huertas admitió que, por recomendación de un familiar suyo, hizo una lista de posibles donantes de esperma para tener un hijo. "Tenía mi lista de candidatos para enviarles una carta formal para decirles: 'por favor mira...', mis donantes. ¿Quiénes son? Ay por favor, George Clooney y Brad Pitt. Soñar no cuesta nada", soltó Mávila entre risas.

Esta entrevista ha dejado a todos con la boca abierta y ha generado un tsunami en las redes sociales. Estaremos atentos a cualquier novedad de Mávila Huertas y su vida privada que así no más no comparte.