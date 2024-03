Lita Pezo tras sorpresiva derrota en Viña del Mar: "Voy a seguir luchando por mis sueños"

¡Atención! La noche del 29 de febrero fue un torbellino de emociones en Viña del Mar 2024. La peruana Lita Pezo nos regaló una despedida llena de pasión y dejó en claro que, aunque no se llevó la corona, su lucha sigue más fuerte que nunca.

Lita Pezo tras perder en Viña del Mar

La noche del 29 de febrero, Viña del Mar vibró con la presentación de Lita Pezo, quien, con su tema "Luchadora", dejó huella en la competencia. Aunque el 'monstruo' de la Quinta Vergara no la coronó, las palabras de la cantante peruana resonaron con fuerza tras la sorpresiva derrota frente al español Enrique Ramil.

Con su hit "Luchadora", Lita hizo temblar la Quinta Vergara. Aunque el monstruo no la coronó, sus palabras resonaron como un himno de victoria. En un mensaje directo desde su cuenta de Facebook e Instagram, agradeció a su gente.

"Quiero agradecerles de todo corazón el cariño y el respaldo que me han brindado hasta el último momento. Un no, una puerta cerrada no nos define. Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por mi familia y toda la gente que ha confiado en mí. Muchas gracias", expresó.

La conexión entre artistas peruanos quedó en evidencia cuando Eva Ayllón, quien acompañó a Lita en Chile, la aplaudió y abrazó con emoción. ¡Solidaridad en su máxima expresión!

Críticas en redes por bajo puntaje y mensaje de Lita

A pesar de no llevarse la codiciada Gaviota de Plata, Lita Pezo brilló en el escenario. Su frescura y talento conquistaron a todos. Pero, ¿qué pasó con el puntaje? Las redes sociales ardieron en protesta cuando, después de liderar en votaciones, Lita recibió un inesperado 2.7. Las críticas no se hicieron esperar.

La controversia explotó al comparar sus altos puntajes anteriores con este resultado final. La gente quería respuestas y las quería ya. Las redes sociales estallaron con reclamos y cuestionamientos sobre la transparencia del concurso.

Ante el alboroto, Lita Pezo volvió a la carga en redes sociales. Con una foto de su infancia, recordó su espíritu luchador desde pequeña y mandó un mensaje alentador: "El camino es largo aún, sigamos luchando". ¡Una guerrera que no se rinde!

Lita Pezo envía potente mensaje tras bajo punta en Viña del Mar. (Foto: Instagram)

A pesar de la polémica, Lita demostró que su carrera va más allá de un concurso. ¡mensaje refleja determinación y optimismo. La derrota en Viña no la detiene, la lucha continúa.

Así que, fans de Lita Pezo, prepárense para más música y más fuerza. La "Luchadora" está lista para conquistar nuevos escenarios. ¡No se pierdan ni un solo compás de su increíble carrera!