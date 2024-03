¡Lo contó todo! Efraín Aguilar recordó el juicio que tuvo con Magaly Medina y reveló cómo lo resolvieron

Efraín Aguilar, antiguo productor de 'Al Fondo Hay Sitio', mencionó el incidente legal en el 2007 en el cual presentó una denuncia por calumnia y difamación agravada contra Magaly Medina, la cual luego retiró. En aquel momento, el director teatral alegó que la periodista de entretenimiento lo difamó al sugerir erróneamente que él había inducido a César Ritter, Lucho Cáceres y María Luisa Costa al presunto consumo de drogas.

Ante ello, luego de muchos años, en una reciente entrevista para un medio local, el productor reveló cómo llegaron a resolver esta disputa legal en su momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Efraín Aguilar recordó disputa legal con Magaly Medina

El 25 y 26 de septiembre de 2006, Magaly Medina presentó en su programa de entretenimiento un conjunto de imágenes de César Ritter, Lucho Cáceres y María Luisa Costa, quien estaba siendo procesada por narcotráfico en ese momento.

Medina afirmó que no todos los actores eran responsables de los escándalos en los que estaban involucrados, sino que habían aprendido esos comportamientos de su "maestro" Efraín Aguilar. Esto no pasó desapercibido por las televidentes, pues la imagen del productor se estaba viendo manchada producto de las declaraciones de la 'Urraca'.

El antiguo productor del programa 'Así es la vida' inició una acción legal contra Magaly Medina, buscando ante la justicia peruana una sentencia de cuatro años de prisión suspendida y una compensación económica de más de 88 mil soles. En su defensa, la conductora de ATV se respaldó en el derecho a la información, expresión y opinión.

Tras dos años de investigaciones, Efraín Aguilar tomó la inesperada decisión de retirar la demanda que había presentado contra la conductora de 'Magaly TV La Firme', quien previamente había sido encarcelada en relación al caso de Paolo Guerrero. Sin ofrecer muchos detalles, el reconocido 'Betito' mencionó que optó por dar un paso atrás por motivos "personales".

¿Cómo lo solucionaron?

En una entrevista para un medio local este año 2024, Efraín Aguilar reveló, después de mucho tiempo, la razón por la que decidió retirar la demanda contra Magaly Medina. Según explicó, fue su esposa, Isabel Chávez, quien lo persuadió para que se reuniera y conversara de manera tranquila con la periodista.

"Yo he tenido bronca con ella, hemos ido a juicio pero hemos conciliado gracias a mi mujer. Mi mujer me convenció. Nos reunimos en una casa, conversamos, yo no quería perdón", explicó. Tras esta reunión, en la que acordaron resolver sus diferencias, Magaly Medina cesó sus ataques mediáticos contra Efraín Aguilar, excepto por una ocasión en la que lo criticó por el caso Mayra Couto vs Andrés Wiese.

"Estuve con ella al lado, respetos guardan respetos. Jamás he sido rencoroso. Ella tuvo la delicadeza de no tocarme más y me pareció muy correcto de su parte. Además, que no había nada peligroso en mí que fuera noticia para ella", complementó Aguilar, quien afirma sigue sin gustarle el programa 'Magaly TV La Firme'.